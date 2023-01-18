Сериал – турецкий, саундтрек – казахский

Всемирно известный фольклорно-этнографический ансамбль TURAN записал саундтрек ко второму сезону турецкого сериала Mendirman Jaloliddin. Сериал, созданный в жанре исторической драмы, посвящен последнему представителю государства Хорезмшахов, могущественному правителю Джелал ад-Дину. Продюсер проекта – Мехмет Боздаг, режиссер – Нургиса Алмурат. Выход второго сезона запланирован на 14 февраля.

Всего в сериале в качестве саунд­треков использованы пять композиций ансамбля. Это неудивительно, ведь творческий коллектив стал не только жемчужиной казахстанского музыкального искусства, но и брендом всего тюркского мира. Стоит отметить, что этот сериал далеко не единственный международный проект в копилке ансамбля: ранее TURAN записывал музыку к популярным турецким сериалам «Воскресший Эртугрул» и «Безымянные», а также к мелодраме Ермека Шинарбаева «Голос степей» (Казахстан – Франция).

Фольклорно-этнографический ансамбль TURAN был организован в 2008 году. В его составе – талантливые музыканты-мультиинструменталисты Максат Медеубек, Серик Нурмолдаев, Бауыржан Бекмуханбетов, Ержигит Алиев, Жанту Дадабаев, владеющие более чем 30 народными инструментами. Основной идеей создания ансамбля послужило стремление воссоздать звучание старинных, архаичных народных инструментов и найти новые способы и формы их воспроизведения.

TURAN дал более 1 300 концертов в 70 странах, выступал в таких знаменитых концерт­ных залах, как Carnegie hall в Нью-Йорке, Kennedy center в Вашингтоне, Zellerbach hall в Лос-Анджелесе, Konzerthaus в Берлине, Palais des festivals et des Congres в Каннах, Salle Cartot в Париже, Большой зал Московской консерватории, Кремлевский дворец, Концерт­ный зал Мариинского театра в Санкт-Петербурге.