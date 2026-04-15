Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел в Вашингтоне встречу с вице-президентом Всемирного Банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани и представителями Группы Всемирного банка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Встреча состоялась в рамках подготовки к презентации инвестиционных возможностей Казахстана, которая запланирована в рамках визита казахстанской делегации в США.

В ходе встречи отмечено, что Казахстан высоко ценит сложившееся стратегическое партнерство, основанное на доверии, профессионализме и общей приверженности устойчивому развитию.

За период 1993–2026 годов в рамках сотрудничества реализовано более 50 проектов на сумму свыше 8 млрд долларов США в сферах транспорта, образования, экологии, «зеленых» технологий и цифровизации.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества, включая обсуждение инвестиционной программы в инфраструктурной сфере, запланированное на май текущего года