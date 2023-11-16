Сертификаты на 2 млн тенге подарят 20-миллионным казахстанцам

Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила председатель АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По ее словам, банк подарит подарочные сертификаты номинальной стоимостью 2 млн тенге каждому.

"Эти средства станут первым шагом к покупке собственного жилья", – сказала Ибрагимова.

Для получения сертификата родителям детей нужно будет обратиться в региональные отделения "Отбасы банка" или воспользоваться услугами видеобанкинга. Нужно будет иметь удостоверение личности и свидетельство о рождении ребенка. На это родителям дается 3 месяца.

В свою очередь вице-министр здравоохранения РК Бейбут Есенбаев отметил, что при выписке малышам будут выданы свидетельства о рождении особого образца.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с достижением населения республики 20 млн человек.

Позже в бюро национальной статистики сообщили, что пятеро малышей стали 20-миллионными жителями Казахстана. Три мальчика и две девочки в разных регионах страны родились в одно и то же время. Юбилейные граждане Казахстана появились на свет в областях Улытау и Жетысу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях.

Государственный советник РК Ерлан Карин высказался по поводу достижения численности населения страны 20 млн человек. Он отметил, что рост населения в Казахстане превысил самые смелые прогнозы.