Рост населения в Казахстане превысил самые смелые прогнозы – Ерлан Карин

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Искакова Айдана
корреспондент

Государственный советник РК высказался по поводу достижения численности населения страны 20 миллионов человек, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

"Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что численность населения Казахстана достигла 20 млн человек. Надо отметить, что по прогнозам, как международных, так и отечественных экспертов, вплоть до самых недавних, данный показатель должен был быть достигнут в лучшем случае только к 2024 году", – написал Карин.

По его словам, согласно прогнозам ООН от 2017 года, ожидалось, что население Казахстана достигнет 20,301 млн человек к 2030 году.

Позднее, в 2019 году, ООН дал более оптимистичный прогноз – 20,639 млн человек к 2030 году.

"Даже в самых свежих прогнозах были более умеренные ожидания по росту численности населения. Так, в 2022 году Центр развития трудовых ресурсов прогнозировал, что население Казахстана составит 20,312 млн человек в 2024 году при оптимистическом сценарии, либо 20,083 млн человек в 2025 году при пессимистическом сценарии. Однако благодаря росту рождаемости, увеличению продолжительности жизни и сокращению смертности динамика роста населения в Казахстане превысила даже самые оптимистичные прогнозы", – добавил госсоветник.

Отметим, глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с достижением населения республики отметки в 20 млн человек.

Позже в Бюро национальной статистики сообщили о том, что пятеро малышей стали 20-миллионными жителями Казахстана. Три мальчика и две девочки в разных регионах РК родились в одно и то же время.

#статистика #население #мнение #Карин #казахстанцы #численность

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