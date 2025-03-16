Сержанты Аягозского гарнизона эвакуировали 32 человека в области Абай

В области Абай на 695 км автодороги Урджар – Семей близ села Шубарбайтал из-за сильного бурана остановилась колонна автомобилей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Для оказания помощи пострадавшим в спасательную операцию вовлеклись сержант Бауыржан Акасов и сержант 3 класса Айдын Мадимов из войсковой части 97616.

Военнослужащие эвакуировали из снежного плена в пункт временного размещения города Аягоз 32 человека, среди которых было 15 детей.

Пассажиры поблагодарили военнослужащих за оперативную помощь и выразили искреннюю признательность за спасение в сложной ситуации.