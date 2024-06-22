Северная Корея строит стену вдоль границы с Южной

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: ЕРА

Северная Корея строит участки стены в нескольких местах у границы с Южной Кореей. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые проанализировал отдел BBC Verify.

На изображениях можно видеть по крайней мере три участка, на которых были возведены заграждения вблизи демилитаризованной зоны общей протяженностью около 1 км. Они расположены вблизи восточного конца границы.

Не исключено, что заграждения возводились и на других участках границы.

Полученные изображения демонстрируют, что участки земли внутри демилитаризованной зоны (ДМЗ) были расчищены: по мнению экспертов, это может быть нарушением давнего перемирия с Южной Кореей.

ДМЗ — это буферная зона длиной 240 км и шириной 4 км, разделяющая Северную и Южную Кореи. Она была создана в 1953 году после подписания соглашения о перемирии, завершившего активные боевые действия между странами. Буферная зона на всем своем протяжении разделена на две части, каждая из которых контролируется одним из государств.

«На данный момент мы можем только спекулировать насчет того, стремится ли Северная Корея усилить свое военное присутствие и укрепиться вдоль границы», — говорит корреспондент базирующегося в Сеуле сайта NK News Шреяс Редди.

Точная дата начала строительства не известна из-за отсутствия более ранних снимков высокого разрешения, сделанных в этом районе. Однако на снимке, сделанном в ноябре 2023 года, этих сооружений видно не было.