В 2020 году суд приговорил жителя Астаны к реальному лишению свободы за пропаганду терроризма. Преступника этапировали в учреждение, расположенное в Восточном Казахстане.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента уголовно-исполнительной системы, несмотря на то, что приверженец радикализма получил серьезный срок, он не сделал должных выводов. Заключенный продолжил пропаганду терроризма уже в стенах исправительного учреждения.

«Расследованием данного дела занимались сотрудники службы Комитета национальной безопасности, – рассказали в департаменте. – Суд № 2 Усть-Каменогорска признал мужчину виновным по части первой статьи 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан – пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма».

Суд добавил рецидивисту к ранее вынесенному наказанию еще 4,5 года лишения свободы. Как подчеркнули в департаменте, вина приверженца радикализма полностью доказана материалами уголовного дела.