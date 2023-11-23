СЭЗ планируется внедрить в аэропортах шести городов Казахстана

Как отметили в Минтранспорта, создание СЭЗ в аэропортах является распространённой международной практикой, хорошо показавшей себя в воздушных гаванях Дубай, Сингапур, Шаннон, Эр-Рияд и др.

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Министр транспорта Марат Карабаев провел совещание с участием акиматов и авиационных предприятий по вопросу создания специальных экономических зон на территории аэропортов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Как отмечается, Министерство транспорта прорабатывает внедрение СЭЗ в аэропортах Астаны, Алматы, Шымкента, Актау, Актобе и Караганды.

Также совместно с местными исполнительными органами ведется работа по определению других региональных аэропортов, где необходим особый экономический режим.

"Усилия ведомства направлены на стимулирование направления и перенаправления грузовых потоков в казахстанские аэропорты и, в целом, на развитие транспортной инфраструктуры страны", - говорится в сообщении министерства.

Как отметили в пресс-службе, создание СЭЗ в аэропортах является распространённой международной практикой, хорошо показавшей себя в воздушных гаванях Дубай, Сингапур, Шаннон, Эр-Рияд и др.

По информации Министерства промышленности и строительства РК, СЭЗ функционируют в 12 регионах Казахстана. При этом, имеются все условия для включения в их число территории аэропортов.