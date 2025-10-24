Президент отметил, что за последние пять лет объем средств, выделяемых на сферу образования, увеличился в три раза, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Согласно Конституции, Казахстан – социальное государство. Поэтому мы обязаны в полной мере исполнить эту очень ответственную и почетную миссию. Наша социальная стратегия должна быть эффективной и справедливой», - подчеркнул Глава государства.

Реализуется программа «Национальный фонд – детям», ставшая важным шагом в интересах подрастающего поколения.

По мнению Президента, для того чтобы превратиться в конкурентоспособную страну, прежде всего, необходимо развивать образование и науку. Поэтому за последние пять лет объем средств, выделяемых на сферу образования, увеличился в три раза. Зарплата педагогов выросла в два раза. В настоящее время значительно укрепился статус профессии учителя. Открыто 1200 новых школ, значительная часть из которых была построена в рамках национального проекта «Келешек мектептері».

Приоритетное внимание уделяется поддержке отечественной науки. Объем средств на ее развитие за пять лет вырос в 5 раз. В стране открыты филиалы 33 престижных зарубежных университетов.

Также приняты комплексные меры по улучшению здоровья нации. С 2020 года финансирование сферы здравоохранения выросло в 3 раза. Введено в строй 927 медицинских объектов. Средняя продолжительность жизни наших граждан превысила 75 лет.