фото Валерия Бугаева

Сегодня все чаще звучат предостережения ученых и земледельцев-практиков о том, что наступает опустынивание, засаливание, снижается бонитет почвы. И порой мне кажется, что это происходит от того, что у нас, в Казахстане, просторы «не меряны», земли – с избытком и чего, дескать, беречь лес, когда в нем столько деревьев?!

В связи с этим вспоминается недавнее совещание в акимате Павлодарской области. Глава региона Булат Бакауов вернулся из поездки по северным, хлебным, Иртышскому и Железинскому районам области и возмущался, что практически в каждом сельском округе есть простаивающие земли.

– К примеру, в сельском округе Исы Байзакова Иртышского района из 24 тысяч гектаров пашни не возделываются около 19 тысяч, 8 тысяч из которых не используются вообще. В Панфиловском сельском округе ТОО «Панфилово» не использует больше 4,5 тысячи из 5,5 тысячи гектаров земли. При этом бонитет почвы в тех местах составляет 35 баллов и выше. Говоря по-простому, по-народному, это характеризуется не иначе, как бардак и преступление. А как сказать иначе, если самые плодородные земли Железинского района не засеиваются, все заросло овсюгом?

Об этом же говорят результаты инвентаризации, проведенной областным управлением земельных отношений и инспекции. По их данным, было выявлено 587 тыс. га неиспользуемых земель, из которых 320 тыс. вернули в государственную собственность. А ведь эта земля изначально могла работать на экономику.

Другая проблема – хищническое землепользование. Далеко не все фермеры соблюдают севообороты и другие агротехнические приемы земледелия. И если крупные товарищества все шире и шире используют безотвальную вспашку, чтобы сохранить плодородие почвы, то малые хозяйства по-прежнему пашут по старинке и экономят на всем, вплоть до минеральных удобрений. Не ведут и борьбу с сорняками. Как-то на одном совещании известный в регионе земледелец Иртышского района Николай Миллер заявил, что он готов скупить пустующие земли окрестных малых хозяйств только потому, что они не приносят никому пользу, а лишь засоряют его зерновые посевы семенами сорных трав.

Сегодня руководство области в стремлении возродить плодородие земель региона и остановить опус­тынивание и деградацию почвы делает ставку на поливное земледелие. Как рассказал заместитель главы региона Бауржан Касенов, сейчас орошаемый массив составляет более 40 тыс. га, планируется увеличить его еще порядка на 25 тыс. га, что позволяют сделать Иртыш и канал им. К. Сатпаева. Благодаря различным программам есть возможность бесплатно подвести коммуникации, в том чис­ле и водоснабжение, до границы полей, построить насос­ные станции, провес­ти центральные водопроводы. Сельхозпроизводители региона уже потратили на эти цели порядка 6,3 млрд тенге.

– В итоге за три года площади орошаемых земель были увеличены на 20 тысяч гектаров, – сказал Бауржан Касенов.

Кроме того, ежегодно в Павлодарской области на 5 тыс. гектаров увеличивается площадь земель, где используется капельное орошение (в 2016 году насчитывалось 63,8 тыс. гектаров). Как отметил Бауржан Касенов, Министерство сельского хозяйства РК, возможно, займется реконст­рукцией бывших оросительных сооружений. Будут рассматриваться проекты внедрения новых участков для орошения, для этого привлекаются внешние займы и республиканские средства.