«Шагнул из балкона в горящее окно»: награда нашла героя в Астане

Фото: Акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о награждении мужчины, спасшего девочку из горящей квартиры, передает коррепондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимата.

Глава города встретился с Алтынбеком Алтаевым и его сыном. Мужчина при пожаре на верхнем этаже в ЖК спас девочку.

Как рассказал Алтынбек, увидев горящую квартиру, он без раздумий шагнул с балкона в горящее окно. Геройский поступок мужчины восхищает и вызывает уважение! Гордимся, что наши жители - неравнодушные и готовы прийти на помощь!» – написал аким столицы.

Напомним, после спасения 15-летней девочки пожарным, которому помог неизвестный мужчина, ДЧС разыскивал героя.

Ранее другой житель Астаны рассказал о том, как спас из горящего авто троих маленьких детей, которые не могли открыть дверь машины в силу своего возраста.