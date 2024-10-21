Шахматистка Зейнеп Султанбек завоевала бронзу на чемпионате Азии

С 12 по 19 октября 2024 года в городе Тагайтай (Филиппины) проходил чемпионат Азии до 20 лет во всех трёх категориях – рапид, классика и блиц (Asian Juniors and Girls Chess Championships 2024), передает Kazpravda.kz со ссылкой на казахстанскую федерацию шахмат

Фото: КФШ РК

В чемпионате принимали участие более 50 юных шахматистов из 13 стран – Вьетнам, Гонконг, Гуам, Индия, Индонезия, Казахстан, Китайский Тайбэй, Малайзия, Монголия, Филиппины, Шри-Ланка, Япония и FIDE (Россия). Помимо комплектов медалей в основном зачёте, были дополнительные призы для лучших 16- и 18-летних участников.

Казахстан представляли 16-летний мастер ФИДЕ (FM) Имангали Ахилбай (Алматинская область), мастер ФИДЕ среди женщин (WFM) 18-летняя Кристина Попандопуло (г. Темиртау Карагандинской области) и международный мастер среди женщин (WIM) 20-летняя Зейнеп Султанбек (Шымкент).

В блице Зейнеп Султанбек (2046) до последнего тура сражалась за титул и завоевала бронзовую медаль в соперничестве с Шухман и Ошини, также набравшими 6 очков. Выше нашей шахматистки оказались Бристи Мухерджи (1866) из Индии – 8 очков и Луонг Хоанг Ту Линь (2029) из Вьетнама – 7 очков. У Кристины Попандопуло (1869) 4½ очка и 12-е место.

А между турнирами по быстрым шахматам, с 13 по 19 октября, прошли 9 туров классики «90+30». Чемпионов и призёров определяли 32 юноши и 22 девушки. Имангали Ахилбай со своим рейтингом стоял в стартовом списке под № 11, Зейнеп Султанбек – под № 3 и Кристина Попандопуло – под № 5.

У юношей свою вторую победу одержал единственный гроссмейстер на этом турнире Алексей Гребнев (2482) – 7½ очков. На пол-очка отстал от него IM Амилал Мунхдалай (2388, Монголия) и на очко – IM Асват С (2473, Индия). Имангали Ахилбай (2282), как и ещё четверо участников, набрал 6 очков и по т. н. «усечённому» коэффициенту Бухгольца занял 6-е место.

У девушек здесь первенствовала международный мастер среди женщин Анна Шухман (2163) – 8 очков. На очко отстали Шеха Халдер (2063) и WIM Теджасвини Г (2207) из Индии, в таком порядке они и расположились на пьедестале почёта. Кристина Попандопуло (2069) с 5½ очками заняла 5-е место, Зейнеп Султанбек (2150) с 4½ очками – 11-е.