Работу шахты приостановили в мае после ЧП

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Министерство промышленности и строительства РК сообщило о возобновлении работы шахты «Болашак», передает Kazpravda.kz

В рамках подготовки к компания ERG совместно с научными институтами Казахстана, России и Турции реализует комплекс первоочередных мероприятий по обеспечению промышленной безопасности. Основное внимание уделено снижению концентрации водорода в очистном пространстве и совершенствованию системы вентиляции. Сформирован и реализован перечень первоочередных мероприятий по улучшению вентиляции, снижению концентрации водорода в очистном пространстве до показателей существенно ниже уровня предельно-допустимой концентрации.

Как сообщает пресс-служба ERG, работа с научными институтами продолжается. С двумя научными организациями заключены договора на научно-техническое сопровождение очистных работ.

Для дополнительного отвода потенциального объема газовоздушной смеси выполняются буровые работы в двух направлениях: с поверхности две буровые компании бурят две вертикальные скважины глубиной 860 метров каждая. Кроме того, в подземных условиях буровая компания выполняет бурение ряда наклонных нисходящих скважин с вышележащего горизонта с дальнейшим отводом горючих газов через вентсистему горных выработок.

Большую эффективность по снижению концентрации водорода показала «всасывающая» система проветривания – метод, который был предложен сотрудниками комбината и согласован для реализации научными институтами, сопровождающими реализацию мероприятий.

Напомним, что к исследовательским работам на шахте привлечены ряд институтов Казахстана, России и Турции с высокой экспертизой, научно-исследовательские работы продолжаются.

Сотрудники шахты «Болашак», выполняющие работы в границах рудного тела, обеспечены комплектами СИЗ повышенного класса защиты, применяются стационарные и мобильные газоанализаторы с передачей информации в диспетчерский пункт шахты в режиме реального времени.

Получены необходимые разрешения от государственных надзорных органов, осуществляющих контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, о возобновлении работ.

Напомним, что 26 мая на шахте произошел выброс водорода с последующим возгоранием. В результате происшествия трое сотрудников получили ожоги различной степени тяжести.