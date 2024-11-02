Шатры и юрты Великой степи

В мире наблюдается повышенный интерес к кочевой эстетике, который проявляется в создании архитектурных форм, брендов национальной одежды и ювелирных украшений, фильмов об истории тюркских народов. На этой волне возрождения номадического наследия Сауле Сейтимбетовой пришла идея создать в Казахстане первый в мире проект из шатров и юрт кочевников разных эпох. Это суперэтноаулы в формате современной стилизации.

Сауле Сейтимбетова – дизайнер, бывший дипломат, юрист-международник и автор проектов под эгидой ООН. По ее словам, цель суперэтноаулов – популяризация кочевой истории, кухни и традиций через создание постоянно действующих музеев, образовательных центров, кафе и ресторанов в кочевом стиле. Потенциальной аудиторией для посещения таких этноаулов могут стать как жители страны, так и туристы.

– В Астане имеются итальянский, французский, английский и иные кварталы с прекрасной архитектурой. Однако нет достойного квартала с национальным казахским колоритом. Поэтому в 2023 году я обратилась в государственные органы и крупные компании Казахстана за поддержкой в создании таких этноаулов в столице и каждом крупном регионе страны, – отмечает автор проекта.

В этноаулах Сауле Сейтимбетовой есть юрты гуннского, сакского и скифского периодов, юрты Чингисхана, Жошы-хана, кочевое жилище ХIX–ХХ веков, студенческая и даже юрта будущего.

Рассказывая о юрте гуннского периода, дизайнер представила эскиз шатра Аттилы.

– Все мы привыкли к традиционному типу казахских юрт. Однако кочевому миру принадлежат не только юрты округлой формы, но и конусообразные шатры. Яркий пример – шатер Аттилы. Это один из известных правителей и вождей гуннов, который объединил тюркские и германские племена, создал огромную державу, – говорит Сауле Сейтимбетова.

По ее мнению, шатры – готовый бренд тюркской цивилизации. В них заложена богатая история великих кочевников.

Самой масштабной и богатой из всех выглядит юрта Чингисхана. Сауле Сейтимбетова уверена, что славный предок имеет главенствующее право на установление такого памятного подарка. Автор изобразила в верхней части юрты тамги всех казахских родов и тюркских племен. Это символ того, что Чингисхан объединил все рода в одну империю.

– В идеале можно было бы соз­дать вокруг главной юрты Чингисхана многочисленные юрты каждого казахского и тюркского племени. Только представьте себе – настоящий город из почти 200 юрт. Это будет потрясающее зрелище! Каждый род казахов и тюрков достоин проявления уважения и создания своего музея в форме юрты, – убеждена дизайнер проекта.

Отдельная «Золотая юрта» предназначается Жошы-хану. По сохранившимся сведениям, его юрта стояла на золотых подставках и поражала воображение своим богатством.

– Жошы-хан – знаковая фигура для нас. Это потомок Чингисхана, предок знаменитых казахских ханов Керея и Жанибека, правитель одной из самых мощных держав, а также основатель улуса, на месте которого возникла казахская государственность. Считаю, что наши соотечественники обязаны повсеместно популяризировать «Золотую юрту», – уверена дизайнер.

Для привлечения внимания молодежи Сауле Сейтимбетова предлагает создать юрты будущего. Современные технологии позволяют строить модели различных расцветок с использованием разнообразных текстур и материалов. Также дизайнер желает привнести космическую тематику в этноаулы. К слову, она является автором глобального проекта по созданию всемирного космодрома «Тенгри». В ходе поездки в Управление по вопросам космического пространства ООН в Вене казахстанка стала участницей презентаций проектов жилья будущих поселенцев на Марсе и Луне, которые представили компании из стран Ближнего Востока и Западной Европы.

– Эти жилища для землян напоминали форму кочевых юрт, сделанных из различных материалов. В тот момент я поняла, насколько универсальна форма степной юрты. Тогда я и решила представить свой вариант дизайна «космических юрт». Выглядит фантастически, не правда ли? – говорит автор.

Помимо казахской юрты дизайнер намерена «возвести» общетюркский этноаул. Жемчужиной проекта станут Волчьи шатры рода Ашина.

– Согласно мифам, все тюрки произошли от волков, – объяс­няет задумку Сауле Сейтимбетова. – По одним легендам – от союза человека и волчицы. По другим источникам – вскорм­лены небес­ной волчицей. У каждого тюркского народа есть свои тотемные животные – волки, тигры, барсы, олени, верблюды. Эту «звериную» тему обязательно нужно использовать для создания уникального и удивительного этнического объекта.

Среди этноаулов будут поставлены юрты, посвященные великим женщинам казахского народа и тюркской цивилизации. К примеру, по женской линии рода Чингисхана – Улун-апа и Борте-ана.

– У всех тюркских народов есть истории о мудрости, подвигах, талантах и красоте своих женщин. Их можно и нужно объединить в один потрясающий по своей энергетике этноаул. Истории наших героических женщин – Томирис, Айша-биби, Маншук, Алии и многих других – будут интересны всем без исключения, – уверена наша собеседница.

Сауле Сейтимбетова предлагает создать и свой детский кочевой «Диснейленд». В нем можно установить тематические юрты и шат­ры – шоколадные, музыкальные, цветочные. В них можно обучать детей традиционным ремеслам, играм, песням и танцам кочевых народов, рунической письменности кочевников, приготовлению национальных блюд. По словам автора, представители образовательных центров столицы уже выразили заинтересованность в этноауле для патриотического воспитания детей.

– В таких этноаулах оживет степная сказка. Она будет необыкновенной, неповторимой, эксклюзивной. Не будем забывать о положительном эффекте сказок на психологическое и интеллектуальное развитие детей, – добавляет дизайнер.

Также она предлагает создать банные комплексы в стиле «кочевого лакшери». К примеру, стилизованная под юрту или шатер баня из современных материалов.

Проект этноаулов был поддержан Администрацией Президента РК, а Министерство культуры и информации направило его для ознакомления во все областные центры и крупные города Казахстана. Акимат города Астаны также поддержал проект и готов выделить под него участки в знаковых локациях столицы. Автору предстоит длительная работа по поиску инвесторов и формированию команды.

Сауле Сейтимбетова признается, что проект создавался нелегко, ей потребовалось более 20 лет для его разработки.

– Эти годы были необходимы для прочтения тысяч книг и исторических данных в Интернете об истории кочевников, посещения лучших музеев мира, обучения на дизайнера, прослушивания сотен часов различных лекций, для встреч с известными историками и профессионалами в различных отраслях. И только после этой подготовительной работы я позволила себе смело экспериментировать с цветом, материалом и формой кочевого жилища на новом уровне, – говорит автор.

Сауле Сейтимбетова планирует распространить этот проект на весь мир.

– Пришла пора показать человечеству всю красоту, мощь, удобство и вечность шатров и юрт Великой степи. Пора вернуть гордость и память потомкам каганатов, ханств и многочисленных племен тюркского мира, – заключает дизайнер.