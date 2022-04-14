Статьи «Схема» Фархата vs схема проката 14 апреля 2022 г. 1:55 Евгений Лумпов, режиссер-документалист В ограниченный собственным кругозором отечественный прокат со скрипом пробилась «Схема» Фархата Шарипова. Сообщество киноманов и профессиональных критиков давно поднаторело в изобличении лютого артхауса и второсортного проходняка. Довольно легко уже идентифицируются претенциозные супнаборы красивостей, где за бесчисленными стилистическими экзерсисами прячется глубокомыслие уровня инстаграм-цитатника. С чем дело обстоит сложнее, так это с АНТИпретенциозными фильмами. Такими картинами, которые прекрасно осознают себя и свое назначение. «Схема» Фархата Шарипова как раз из таких. Вопрос критической оценки этого фильма – вопрос оптики, которую ты берешь для всматривания. Как по мне – большой ошибкой будет измерять «Схему» линейкой большого авторского кино. Однако это не означает отсутствия у нее безусловных достоинств. Я неоднократно говорил, и от слов своих не отказываюсь, что Фархату Шарипову для разблокировки big master level, как воздуха, не хватает уникальности почерка. Кроме того, его стиль преподнесения морально-этических постулатов меня нередко смущает, напоминая ту самую панду из 306-го эпизода «Южного парка» или выступления Гришковца, вяло качающего пальчиком: мол, ну как же так, ребята, ай-ай-ай. «Тренинг личностного роста», например, многих подкупил суровым забоем реальности, но, по сути, был грешен именно нотационной интонацией. Другое дело – «Схема». Здесь сошлись в приятной гармонии умение Шарипова чувствовать аудиторию своих фильмов, актуальная тема и простой, под стать аудитории и теме, язык изложения. И если «Тренинг» ‒ безыскусный забой, то «Схема», пожалуй, «табақ тарту». Здесь каждый из тех, кому адресован фильм, получит свой «жілік». Если вы подросток с базовым набором «вселенских проблем», то именно вас легко вовлечет панибратская манера повествования: «живая камера», герои, не чурающиеся обсценной лексики, многочисленные «вписки» и выбалтываемые темы. Все это вы идентифицируете как «жизу», в неслыханных объемах ныне фиксируемую на смартфоны. Если вы родитель, тем более родитель подростка, то идейно-тематическая составляющая фильма именно вас должна натолкнуть на многоженство полезных мыслей. Например, о гиперопеке или методах промышленного выращивания сорной травы. Равно как и вашим чадам, вам здесь адресованы простые метафоры, деликатно разложенные по всему повествованию. Особая парадигма для их активации и соотнесения с происходящим на экране не требуется. А если вы киноман или критик, умеющий распознавать антипретензию, то вам не составит труда отметить качественную игру актеров (вероятно, полудокументальную манеру создания сцен из импровизаций), корпешку узнаваемых ситуаций, грамотную структуру истории, ведущей к неприглядному финалу. Да, ведет она вас за ручку, и наиболее проницательные зрители легко предскажут финал буквально по первому же эпизоду, но это не минус, если держать в голове тему и аудиторию «Схемы». В этот раз Шарипов отлично поговорил именно с теми, с кем планировал, и сделал это верным кинематографическим языком. Фильм не рвется на Олимп великих собратьев, не прикидывается умнее или талантливее, чем он есть, и в этом (помимо поднятой темы) одна из главных его заслуг. Непонятых гениев и бездарных халтурщиков нам хватает. А вот в части крепких, понимающих «что?», «как?» и «зачем?» художников – недобор. Мог ли фильм быть рассказан с большим градусом художественности? Безусловно. Мог ли он при этом потерять связь с теми, к кому обращался? Вполне. Гениальна ли «Схема» как творческий акт? Нет. Умаляет ли это важность, достоверность и честность ее авторского высказывания? Абсолютно нет. Еще раз: Фархат Шарипов в «Схеме» сумел проявить свои лучшие режиссерские качества, создав фильм с грамотно подобранным арсеналом, откалиброванным прицелом и очевидной мишенью. И именно это делает его интересным для разбора тем, для кого он априори был легкой задачкой – они непременно его оценят. Уже оценили. В отличие от представителей системы отечественного кинопроката, явно страдающего астигматизмом, ибо не видит он для себя вариантов решения кризисных задач ни на почтительном расстоянии, ни под носом. Прокатчики, как папуасы, продолжают молиться на святую пальму западных фильмов в ожидании падения плодов. А в это время местные агрономы и селекционеры машут руками, пытаясь привлечь внимание. Горькая ирония в случае фильмом Фархата Шарипова, получившим ограниченный доступ в кинозалы, в том, что она адресована именно тем, кто был, есть и будет главным кормильцем кинопроката. «Схема» в схему не вписалась. Успейте посмотреть!