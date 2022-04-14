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​​​​​​​«Схема» Фархата vs схема проката
Евгений Лумпов, режиссер-документалист

В ограниченный собственным кругозором отечественный прокат со скрипом пробилась «Схема» Фархата Шарипова.

Сообщество киноманов и профессиональных критиков давно поднаторело в изобличении лютого артхауса и второсортного проходняка. Довольно легко уже идентифицируются претенциозные супнаборы красивостей, где за бесчисленными стилистическими экзерсисами прячется глубокомыслие уровня инстаграм-цитатника. С чем дело обстоит сложнее, так это с АНТИпретенциозными фильмами. Такими картинами, которые прекрасно осознают себя и свое назначение. «Схема» Фархата Шарипова как раз из таких.

Вопрос критической оценки этого фильма – вопрос оптики, которую ты берешь для всмат­ривания. Как по мне – большой ошибкой будет измерять «Схему» линейкой большого авторского кино. Однако это не означает отсутствия у нее безусловных достоинств.

Я неоднократно говорил, и от слов своих не отказываюсь, что Фархату Шарипову для разблокировки big master level, как воздуха, не хватает уникальности почерка. Кроме того, его стиль преподнесения морально-этических постулатов меня нередко смущает, напоминая ту самую панду из 306-го эпизода «Южного парка» или выступления Гришковца, вяло качающего пальчиком: мол, ну как же так, ребята, ай-ай-ай. «Тренинг личностного роста», например, многих подкупил суровым забоем реальности, но, по сути, был грешен именно нотационной интонацией.

Другое дело – «Схема». Здесь сошлись в приятной гармонии умение Шарипова чувствовать аудиторию своих фильмов, актуальная тема и простой, под стать аудитории и теме, язык изложения. И если «Тренинг» ‒ безыскусный забой, то «Схема», пожалуй, «табақ тарту». Здесь каждый из тех, кому адресован фильм, получит свой «жілік».

Если вы подросток с базовым набором «вселенских проблем», то именно вас легко вовлечет панибратская манера повествования: «живая камера», герои, не чурающиеся обсценной лексики, многочисленные «вписки» и выбалтываемые темы. Все это вы идентифицируете как «жизу», в неслыханных объемах ныне фиксируемую на смартфоны.

Если вы родитель, тем более родитель подростка, то идейно-тематическая составляющая фильма именно вас должна натолкнуть на многоженство полезных мыслей. Например, о гиперопеке или методах промышленного выращивания сорной травы. Равно как и вашим чадам, вам здесь адресованы простые метафоры, деликатно разложенные по всему повествованию. Особая парадигма для их активации и соотнесения с происходящим на экране не требуется.

А если вы киноман или критик, умеющий распознавать антипретензию, то вам не сос­тавит труда отметить качественную игру актеров (вероятно, полудокументальную манеру создания сцен из импровизаций), корпешку узнаваемых ситуаций, грамотную структуру истории, ведущей к неприглядному финалу.

Да, ведет она вас за ручку, и наиболее проницательные зрители легко предскажут финал буквально по первому же эпизоду, но это не минус, если держать в голове тему и аудиторию «Схемы». В этот раз Шарипов отлично поговорил именно с теми, с кем планировал, и сделал это верным кинематографическим языком. Фильм не рвется на Олимп великих собратьев, не прикидывается умнее или талантливее, чем он есть, и в этом (помимо поднятой темы) одна из главных его заслуг. Непонятых гениев и бездарных халтурщиков нам хватает. А вот в части крепких, понимающих «что?», «как?» и «зачем?» художников – недобор.

Мог ли фильм быть рассказан с большим градусом художественности? Безусловно. Мог ли он при этом потерять связь с теми, к кому обращался? Вполне. Гениальна ли «Схема» как творческий акт? Нет. Умаляет ли это важность, дос­товерность и честность ее авторского высказывания? Абсолютно нет.

Еще раз: Фархат Шарипов в «Схеме» сумел проявить свои лучшие режиссерские качества, создав фильм с грамотно подобранным арсеналом, откалиброванным прицелом и очевидной мишенью. И именно это делает его интересным для разбора тем, для кого он априо­ри был легкой задачкой – они непременно его оценят.

Уже оценили. В отличие от представителей системы отечественного кинопроката, явно страдающего астигматизмом, ибо не видит он для себя вариан­тов решения кризисных задач ни на почтительном расстоянии, ни под носом. Прокатчики, как папуасы, продолжают молиться на святую пальму западных фильмов в ожидании падения плодов. А в это время местные агрономы и селекционеры машут руками, пытаясь привлечь внимание.

Горькая ирония в случае фильмом Фархата Шарипова, получившим ограниченный доступ в кинозалы, в том, что она адресована именно тем, кто был, есть и будет главным кормильцем кинопроката. «Схема» в схему не вписалась. Успейте посмотреть!

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