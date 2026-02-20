Группа из 18 должностных лиц организовала схему присвоения бюджетных средств путем завышения бюджетных заявок на выплату заработной платы и других начислений 49 общеобразовательных школ района

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами ГУ «Отдел образования Байдибекского района», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

По информации Департамента АФМ по Туркестанской области, группа из 18 должностных лиц, включая руководителей, бухгалтеров и экономистов, организовала схему присвоения бюджетных средств путем завышения бюджетных заявок на выплату заработной платы и других начислений 49 общеобразовательных школ района.

Сотрудники бухгалтерии вносили заведомо недостоверные сведения в электронные системы. В платежные ведомости и расчетные листы включались данные лиц, фактически не состоявших в трудовых отношениях с образовательными учреждениями, либо указывались завышенные размеры заработной платы и надбавок.

Для создания видимости законности операций использовался пакет подложных документов: служебные записки, приказы, расчетные ведомости, табели учета рабочего времени. Документы формировались задним числом либо корректировались после проведения платежей с целью приведения отчетности в формальное соответствие.

Бюджетные средства перечислялись на банковские счета подставных лиц, в том числе родственников и знакомых, после чего суммы распределялись между участниками схемы в заранее согласованных долях.

В результате сумма ущерба превысила 583 млн тенге. В ходе следствия ущерб подозреваемыми возмещен полностью.

Судом 14-и виновным назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении четверых лиц уголовное преследование прекращено в связи с амнистией. Приговор вступил в законную силу.