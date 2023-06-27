Шесть миллионов тенге похищены в детском доме в области Абай

«Директор и главный бухгалтер детского дома выплачивали себе повышенную заработную плату, перечисляли завышенные премии и командировочные расходы. Хищение было выявлено в ходе сверки штатного расписания и казначейских отчетов, где и вышла разница между положенной заработной платой и фактически выплаченной», – проинформировали в прокуратуре.

В ходе проверки прокуроры выявили и факт начисления заработной платы лицам, которые фактически в детском доме не работали.

В отношении директора и главного бухгалтера возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование ведет Антикоррупционная служба, точку в деле поставит суд. Подследственным грозит до семи лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.