Шесть золотых медалей завоевал Казахстан на ЧА по боксу

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В медальном зачете республика опередила Узбекистан

Коллаж: Kazpravda.kz

В Астане завершился первый день финальных поединков чемпионата Азии по боксу среди юниоров и молодежи. Стали известны победители среди юниоров в 26 весовых категориях с учетом боев среди девушек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Соревнования в этой возрастной группе проходили с 23 октября по 2 ноября. В итоге из 23 стран-участниц призовые места завоевали представители 12 государств.

Топ-3 страны в медальном зачете:

Индия - 10 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых медалей;
Казахстан - 6 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых;
Узбекистан - 4 золотых, 7 серебряных, 11 бронзовых.

Чемпионами от Казахстана среди девочек стали Аяжан Сыдык (до 54 килограммов), Толганай Касымхан (до 60), Алина Кудайгенова (до 63), среди юношей - Алдияр Бахадур (до 48), Жандос Алпысбаев (до 75) и Бексултан Кайратулы (свыше 80).

Больше всего золотых медалей на чемпионате Азии казахстанцы завоевывали во Вьетнаме в 2004 году. Тогда они взяли 8 наград высшей пробы.

Победители и призеры ЧА в Астане были награждены денежными призами (1-е место - 1000 долларов, 2-е место - 500, 3-е место - 250).

3 ноября пройдут финальные поединки среди молодежи.

#Астана #Азия #чемпионат #бокс #медаль #золото

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