​Широкий спектр сотрудничества

Сергей Осанов

Переговоры с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию были посвящены вопросам продолжения эффективного сотрудничества. В 2018 году Казахстан подписал с ЕБРР 26 проектов на сумму 541 млн долларов по всем секторам экономики, включая горнорудную отрасль, муниципальную и транс­портную инфраструктуру, возобновляемые источники энергии и МСБ. Всего за период сотрудничества, начиная с 1993 года, банк инвестировал в Казахстане свыше 8 млрд долларов в 240 проектов.

Активный портфель ЕБРР в Казахстане включает 124 проекта. На сегодня реализуются 9 проектов на общую сумму 31,5 млрд тенге. Одним из основных направлений сотрудничества является реконструкция автодорог. В этом году планируется подписание двух новых проектов по участкам Курты – Капшагай и Атырау – Астрахань.

На встрече с вице-президентом Азиатского банка развития Шиксин Ченом обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в рамках реализации Страновой стратегии о партнерстве на 2017–2021 годы, нацеленной на обеспечение устойчивого экономического роста, проведение структурных реформ. Сейчас на стадии реализации находятся 3 масштабных инфраструктурных проекта на общую сумму 831 млн долларов и 14 проектов технической помощи на 11,7 млн долларов. На 2019 год запланированы 5 проектов по модернизации ирригационных систем, реконструкции дорог и городской инфраструктуры.

В ходе беседы с председателем совета директоров CITIC Bank Ли Цинпином рассмотрены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества. Стороны отметили активное участие банка в кредитовании реального сектора экономики Казахстана.

С председателем и управляющим директором индийского банка Punjab National Bank Сунилом Мехтой обсуждены вопросы текущего сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по современным мировым тенденциям развития банковских услуг.

* * *

В тот же день на полях XII Астанинского экономического форума Премьер-министр РК Аскар Мамин встретился с председателем совета директоров корпорации Nokia Ристо Сииласмаа. Были обсуждены современные тренды развития цифровизации и рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан». Темой обсуждения также стало развитие сети связи пятого поколения с анализом больших данных и интернетом вещей для создания инфраструктурных сервисов и новых бизнес-возможностей.

Глава Правительства РК Аскар Мамин выразил намерение расширять рынок телекоммуникаций и внедрять технологии 5G, для чего в ряде городов Казахстана дан старт пилотному проекту. Сегодня сеть связи пятого поколения тес­тируется в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской и Алматинской областях.

