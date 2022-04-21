Школа демократии для общества

Местное самоуправление учит общество самоорганизации, необходимой для качественного решения вопросов в соответствии с интересами граждан.

«Местное самоуправление – школа демократии» – такую тему Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК предложил для обсуждения на второй встрече в рамках национальной эксперт­ной площадки «КИСИ GPS». Заседание прошло на площадке Академии государственного управления при Президенте РК в Алматы.

Открывая встречу, директор КИСИ Еркин Тукумов напомнил тезисы мартовского Послания Главы государства, в которых говорится о том, что сильная сис­тема местного самоуправления – базовая основа для прямого участия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте.

– Сегодня в Казахстане есть 2 345 местных сообществ. Очевидно, что масштаб реформы предстоит широкий. Есть Концепция развития местного само­управления до 2025 года, значительно меняется роль мас­лихатов, доходная база местного самоуправления увеличится с нынешних 6 до 13 видов поступлений в 2024-м. Также планируется расширение полномочий кенесов, трансформация аппаратов акимов сельских округов в администрации местного самоуправления, и самое главное – принятие Закона «О местном самоуправлении в РК», – отметил он.

Как все эти реформы повлия­ют на систему управления на местах, какая модель местного самоуправления должна сложиться по результатам реформ, готовы ли граждане на местах вести активную работу? Эти и другие вопросы и было предложено обсудить на заседании национальной экспертной площадки КИСИ.

Уровень самоорганизации демонстрирует способность общества принимать ответственность, активно проявлять свою позицию и влиять на процесс принятия решений. Местное самоуправление как институциональное образование выступает важным элементом самоорганизации и развития гражданского общества.

Вовлеченность граждан в процесс принятия решений позволяет реально воздействовать на него и реализовать их право на управление. Более качественно это право реализуется на локальном уровне при решении местных проблем. Таким образом, местное самоуправление является своеобразной школой демократической организации местной жизни. Оно приучает общество к самоорганизации, необходимой для качественного решения вопросов в соот­ветствии с интересами граждан.

В процессе становления и динамичного развития в Казах­стане формируется собственная модель института местного само­управления. С момента принятия и реализации концепции его развития в 2012 году были достигнуты определенные успехи и результаты, которые позитивно воспринимаются гражданским обществом. Тем не менее это лишь начало большого пути. По мере вызревания гражданского общества как политического института возникают новые условия для дальнейших преобразований.

Как отметил профессор Евразийской юридической академии им. Д. А. Кунаева Эркинбек Ракимбаев, необходимо четко разграничить полномочия между представительными и исполнительными органами на местах.

– Для них нужно готовить соответствующие кадры. Инновацией в сфере местного само­управления является создание общин. Созданный нами Конгресс местных сообществ Казахстана разработал стратегию децентрализации власти между центральным и местным управлением до 2025 года. В рамках данной стратегии прорабатывается вопрос о соответствующих законопроектах по регулированию деятельности местных общин, – сказал Эркинбек Ракимбаев.

Старший преподаватель кафедры политологии и политических технологий КазНУ им. аль-Фараби Руслан Ахмаганбетов также отметил, что развитие местного самоуправления требует решения вопроса о децентрализации. По его мнению, необходимо упростить процедуры согласования между селом, районом и областью.

– Вопросы местного значения должны решаться на местах. И местному самоуправлению для решения своих собственных проблем нужны средства. Распределение средств должно соответствовать численности населения. Также важно оставлять большую часть собранных средств на местах, распределяя фиксированную долю районам, области и центру, – считает политолог.

По словам директора Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований» Кайсара Нигметова, реформирование местного самоуправления должно предусмат­ривать вопросы изменений межбюджетных отношений.

– Распределение бюджетов должно продолжаться, иначе зависимость местных институтов будет сохраняться. Расширение полномочий и компетенций должно быть подкреплено экономическими ресурсами. На сегодняшний день от децентрализации выигрывают только сельские округи с большим чис­лом населения и находящиеся на экономически выгодных землях, – отметил Кайсар Нигметов.

Эксперт в сфере общественного мониторинга Руслан Асаубаев считает, что местным исполнительным органам нужно научиться работать вместе с населением.

– Как показывает практика, местные исполнительные органы испытывают проблемы в организации сходов местного населения. Сегодня даже с хорошим законом о местном сообществе на практике могут возникнуть проблемы реализации. Сейчас у нас сельские акимы избираются. Таким же образом нужно избирать членов будущих кенесов. Это позволит повысить роль и ответственность местных сообществ, – считает эксперт.

Директор ЧУ «Институт развития местного самоуправления» Сергей Худяков в свою очередь обратил внимание на то, что все функции государства пересекаются друг с другом, и, согласно Посланию Президента, нужно провести функциональный анализ и эти функции разграничить.

Политолог Петр Своик подчеркнул, что властям нужно предложить такую систему само­управления, которая заинтересует население.

– Для удобства местных жителей необходимо оцифровать эту схему. Самоуправление – тоже власть. Ей надо дать территорию, ресурсы и возможности реализации, – считает эксперт.

По мнению директора центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрея Чеботарева, есть три фактора, которые дают понять, куда двигаться.

– Первый – политическое волеизъявление по децентрализации. У прошлого руководства с суперпрезидентской моделью управления была централизация. Создавали местное самоуправление по принципу два в одном. Комитеты, террито­риальные советы местного само­управления – не было понимания, чем занимаются эти структуры. Поэтому не было понимания, на какую модель ориентироваться. Сейчас дейст­вующий Президент Касым-­Жомарт Токаев объявил курс на децентрализацию – выборность акимов и так далее. Второй фактор – человеческий. Люди, если признаться честно, – потребители. Мы не можем даже на уровне домов создать ОСИ. Третий фактор – глубина экономических вопросов. Идут споры между Министерством национальной экономики, Министерством финансов и действующими акимами, потому что у каждого свой экономический интерес и понимание. Но самое главное – если не наладить бизнес и сельское хозяйство, не будет толка от бюджета четвертого уровня. Если этой активностью никто не занимается, то налогов не будет, – подчеркнул эксперт.

Советник директора КИСИ при Президенте РК Аскар Нурша обратил внимание на важность цифровизации при развитии системы местного самоуправления.

– Мы живем в цифровую эпоху, а ведем себя, как в аналоговом мире. Необходимо разработать приложения, например, для ОСИ, тем самым решив проблему учас­тия. Цифровизация поможет закрыть вопрос пассивности. Цифровые решения позволят участвовать в местном само­управлении занятым гражданам, а также тем, кто участвует в маятниковой трудовой миграции, – отметил он.

Политолог, руководитель аналитических проектов Eurasian Center for People Management (ECPM) Леся Каратаева подчерк­нула, что открытым остается вопрос готовности самих людей к участию, и здесь необходима тщательная подготовительная работа с обществом.

– Для решения проблем местного самоуправления необходимо объединить людей, чтобы они решали вопросы самостоя­тельно. Надо уметь найти потенциал в ауле. Наш потенциал – это люди. У Казахстана есть возможности открыть научно-производственные проекты для каждого региона. Цифровизация имеет место быть, она актуальна. В идеале нам нужно два уровня управления – республика и село. С цифровизацией это может работать. Но в нынешних реалиях у нас три уровня – республика, район и село, – добавил профессор Академии госуправления при Президенте РК Саркытбек Молдабаев.

Политолог, президент общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев считает, что к МСУ может быть два подхода: нужно либо отделять его от цент­ра, либо развивать с сильной привязкой к государству.

Руководитель отдела аналитики Alem Research Милана Курбанова рассказала, как цифровизация позволяет осуществлять мониторинг деятельности органов местного самоуправления онлайн.

– На основе проведенных исследований медиапространства предлагается установить ответственность за качество принимаемых решений на местах, а также за несоблюдение сроков реализации задач. В качестве мер воздействия возможно использование материального и административного стимулирования субъектов местного самоуправления, – отметила Милана Курбанова.

Политолог Замир Каражанов считает, что местные исполнительные органы и органы местного самоуправления не должны дублировать функции друг друга.

– Развитие местного само­управления зависит от активности гражданского общества. Сегодня мы наблюдаем пассивность граждан, но это не от того, что граждане не хотят участвовать в политической жизни, а потому что они не знают, как в ней участвовать. Необходимо организовать формы гражданского участия, нужно развивать институты местного самоуправления, – заключил спикер.