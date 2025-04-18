Красавцы-тюльпаны уверенно тянутся в синее апрельское небо, девчачьи белоснежные банты, словно суетливые бабочки, порхают у школьного крыльца. Последняя четверть – самая долгожданная пора для каждого школьника. Еще чуть-чуть, и портфель будет заброшен, а беспечная детвора хлынет шумным потоком в парки и развлекательные центры города. Ну а пока в школе проходит большая часть дня, ученики идут сюда не только за знаниями, и очень важно обеспечить школярам что-то помимо уроков.

Школа-гимназия № 94 – самая обычная алматинская школа, работающая в две смены, но как же насыщена и интересна здесь жизнь. В актовом зале репетируют ребята из социального театра «Найза». Темы их постановок всегда острые, актуальные и очень значимые для подрастающего поколения. Первоклашки в бирюзовых национальных жилетках вприпрыжку бегут в актовый зал, там как раз идет подготовка к Дню Победы. Учительский хор, дебатный клуб, танцевальный ансамбль, социальный театр, музей боевой славы, футбол, хор учащихся – это далеко не полный список активностей обычной государст­венной школы.

– Многие дети находятся у нас с утра до вечера, – рассказывает директор школы-гимназии № 94 Айгуль Ботабекова. – Сегодня школа – это не только учебная программа. Тут и хобби, и самовыражение, и спорт. Конечно же, дружба и даже первая любовь. Апрель – любимое время наших школьных спортсменов. Еще не так жарко, как в конце учебного года, и с футбольного поля детвору не выманишь. А в этом плане нам есть чем гордиться. Поле у нас отменное! Построили его в рамках ГЧП. У нас была большая площадка за школой, а денег на строительство достойного объек­та не было. Одно ТОО подало нам идею – построить футбольное поле, а взамен – выделить им время для сдачи его в аренду. Получили разрешение в управлении образования, и в 2020 году они нам построили шикарное спортивное поле. В течение 10 лет застройщик будет обслуживать его и использовать в свободное время. Был выбор – или футбольное поле, или пристройка. Мы выбрали спорт.

Администрация гимназии не прогадала, получилось сделать подарок не только для своей школы, но и для всех близлежащих дворов. Спортивный объект стал центром притяжения. Дети и подростки со всего района вместо зависания в телефонах занимаются спортом. Кстати, интерес к физкультуре среди учеников гимназии с тех пор возрос.

– У нас очень хорошая вовлеченность ребят во все предлагаемые инициативы, – продолжает директор. – Растет общегородской школьный рейтинг. Что интересно, в нашей гимназии очень много учителей, которые сами же ее окончили и вернулись сюда преподавать. У них в трудовой книжке одна запись. Все они заслуженные учителя республики.

Этот процесс удивительным образом продолжается в гимназии и по сей день. Выпускник школы Искандер Аленов получил знак «Алтын белгi», а как известно, это залог беспроб­лемного поступления в самые престижные университеты страны. Но Алан выбрал самый обыч­ный педагогический вуз и уже даже прошел практику в родной школе, где он и собирает­ся преподавать физику после окончания обучения.

Школа-гимназия № 94, основанная в 1962 году, восемь лет назад получила второе дыхание. Здесь прошло сейсмоусиление с капитальным ремонтом, и с этих пор она встала в один ряд с самыми современными учебными заведениями города. Здание преобразилось: светлые коридоры, просторные классы, современное оборудование.

В школьном музее Боевой славы, созданном в 1964 году, собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о героическом прошлом страны. Ученики с гордостью участвуют в экскурсиях и мероприятиях, посвященных памятным датам, ощущая связь времен и поколений.

– Музей Боевой славы – наша гордость, – говорит заместитель директора по воспитательной работе Юлиана Лесюнина. – Это интересный музей с уникальными экспонатами, инициатором создания которого, по сути, выступила дочь генерала Панфилова, которую много лет назад приглашали на празднование Дня Победы. Она принесла в школу дубликат знамени Панфиловской дивизии. Он и стал первым экспонатом, впоследствии его передали в музей Дома армии.

Еще одна гордость школы – театр «Найза», руководит которым учитель русского языка Ирина Валерьевна Гулак. Театр существует порядка 15 лет и неоднократно побеждал в городских и районных конкурсах. Темы, а также подача театральных постановок мало похожи на обычные спектакли. Все же это своеобразная подростковая терапия. Дети говорят о важном, о том, что их тревожит, и о том, что они хотят изменить. Это профилактика правонарушений, экстремизма, наркомании, буллинга – школьники пытаются донести до зрителя всю важность поднимаемых тем. Все это для того, чтобы помочь уже попавшим в трудную ситуацию и предостеречь остальных.

– Участие в школьной жизни добровольное, – объясняет директор. – Сегодняшних детей не заставить вне школьной программы заниматься тем, что им не интересно. Но наш театр бьет рекорды. Каждый год количест­во учащихся, принимающих участие в постановках, растет. Так же как и увеличивается поток желающих вступить в наш школьный Дебатный клуб. Ему всего два года, но он уже заявил о себе. Ведет клуб учитель истории Жаксан Утегенович Тажимбетов, сам принимавший участие в дебатном турнире и занявший первое место.

В Дебатном клубе дети совершенствуют ораторское мастерство, учатся логически мыслить и выстраивать свою речь. Жаксан Утегенович – прекрасный преподаватель. Он сумел увлечь детей, и теперь Дебатный клуб одна из фишек гимназии. Рассчитан он на старшеклассников, потому как темы поднимаются достаточно серьезные. Например, одна из последних – правомерно ли использование ядерного оружия.

Директор школы Айгуль Абдрашитовна с теплотой говорит о коллективе и учениках:

– Наша школа – это большая семья, где каждый чувствует поддержку и уважение. Мы стремимся не только дать знания, но и воспитать достойных граждан, любящих свою Родину и ува­жающих ее традиции.