Туркестан вновь подтвердил статус одного из интеллектуальных центров страны. Чемпионат Казахстана по шахматам среди детей и юниоров до 18 лет собрал здесь рекордное количество участников – 1 052 спортсмена из всех регионов республики. В течение десяти дней город станет ареной напряженной интеллектуальной борьбы, где решается не только судьба медалей, но и определяется будущее национальной сборной.

Соревнования проходят во всех основных форматах: классические партии, рапид и блиц. За шахматными досками – мальчики и девочки в возрастных категориях от 6 до 18 лет. Интрига турнира особенно высока: именно по его итогам будет сформирована молодежная сборная Казахстана, которая будет представлять страну на чемпионатах мира, Азии и Кубке мира.

Как отметила исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова, интерес к турниру обусловлен не только масштабом, но и стратегическими целями:

– Уже в марте в Туркестане откроется штаб-квартира Тюркской ассоциации шахмат. Сейчас мы смотрим, кто из юных талантов готов выйти на международную арену. Конкуренция растет, и наша задача – не просто побеждать, а удерживать лидерство.

Эти слова подтверждаются фактами. В последние годы юные казахстанские шахматисты демонстрируют впечатляющие результаты: только в 2025-м они завоевали 122 медали на чемпионатах мира и Азии. Среди ярких примеров – серебряный призер чемпионата мира 2024 года и чемпионка Азии 2025-го Асия Асылхан, а также серебряный призер юношеского чемпионата мира Нурислам Султанхан.

Сегодня Туркестанская область – один из флагманов развития шахмат. В регионе последовательно реализуется­ Дорожная карта развития шахмат на 2023–2027 годы: 97 тренеров работают с более чем двумя тысячами юных спортсменов в 20 спортивных учреждениях, открыты 11 шахматных клубов, а во дворах и парках установлены открытые шахматные площадки. Такой подход формирует массовый интерес к интеллектуальному спорту и создает прочную основу для будущих побед.

Высокий уровень организации турнира отметил и вице-президент Шахматной федерации Казахстана Марат Есенов, передав приветствие от президента федерации Тимура Турлова. По его словам, именно такие соревнования становятся кузницей кадров для национальной команды.

Призовой фонд чемпионата превышает 15 млн тенге. Победители в каждой возрастной категории получат не только медали и дипломы, но и денежные награды: 250 тыс. тенге за первое место, 150 тыс. – за второе и 100 тыс. – за третье.

Для самих участников этот турнир – больше, чем состязание.

– Шахматы – это не просто игра, а интеллектуальный спорт, который развивает характер и терпение, – говорит один из участников турнира Нурислам Абдугаппар. – Я долго готовился и хочу выиграть, чтобы попасть в сборную Казахстана.

Чемпионат в Туркестане – это не только праздник шахмат, но и важный этап в формировании нового поколения казахстанских интеллектуалов, которым уже в ближайшее время предстоит защищать честь страны на мировой арене.