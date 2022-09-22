Школа в селе Нурлыжол побила все мыслимые рекорды по наполняемости учениками, вынужденными учиться в четыре смены

Три смены – не предел

Занятия в три смены для школ Туркестанской области не в диковинку. Даже сейчас, после того как ежегодно в регионе сдается в эксплуатацию по несколько десятков школ, в одиннадцати занятия идут в три смены.

Общеобразовательная средняя школа № 50 им. Б. Омарова на фоне других заметно выделяется своей перегруженностью. Здесь уроки проводятся в буквальном смысле от зари до зари. Четыре смены – реальность учебного процесса на протяжении пос­ледних лет, в течение которых число школьников заметно увеличилось.

Учебное заведение расположено в приспособленном помещении. Когда-то его строили как общежитие. Ну, а поскольку школы в селе никогда не было, его приспособили три десятка лет тому назад под учебное заведение. Такая необходимость возникла из-за резкого роста населенного пункта и, соответст­венно, количества школьников.

Сегодня контингент достиг 670 человек, и вместить всех приспособленная школа просто не в состоянии. По квадратуре здание едва подходит лишь для 100 учеников. В бывшем общежитии удалось обустроить всего десять классных комнат.

Даже для учительской не наш­лось отдельного кабинета. Две сдвинутые парты, установленные в коридоре – это и есть учительская. В таких условиях готовятся к урокам местные педагоги, а их почти 70. Узкую комнатку, когда-то служившую кладовкой, приспособили под кабинет директора. Вместе с ним эту площадь делят два его замес­тителя, психолог и медсестра с оборудованием медкабинета.

Детям тоже приходится несладко. Мало того, что сидеть на уроках приходится за партами, которые давно отслужили свой век, так еще и уроки проходят в усеченном виде. 35 минут – это тот максимум, на который учителя могут рассчитывать, чтобы донести знания до учеников.

Если уроки планировать, как это положено, по 45 минут, тогда не получится организовать четыре смены. Для этого просто не хватит времени.

– Мой старший сын идет на уроки к восьми часам утра, – рассказывает жительница села Нурлыжол Ботагоз Медешова. – Второй сын приходит в школу к 12.00, у третьего уроки начинаются в два часа дня. Младшая дочь – во втором классе, ей не повезло больше остальных моих детей – она уходит в школу в четыре часа и возвращается домой ближе к восьми вечера. Неудивительно, что есть ученики, которые не могут читать, для работы с ними нужен нормальный класс, стандартные по времени уроки.

Педагоги говорят, что все имею­щиеся площади задейст­вовали под учебно-воспитательный процесс. Даже здание склада, в котором раньше была школьная столовая, последние 10 лет используется как актовый зал, а при плохой погоде здесь также проводят уроки физкультуры, потому что специально оборудованного для этого спортивного зала нет.

Сюда же свозят со всего райо­на списанные парты и другую школьную мебель. Ее ремонтируют своими силами, обновляя по мере выхода из строя старой. Тем самым педагоги как могут при помощи подручных средств пытаются создать условия для детей, хотя далеко не все им под силу.

– Санэпидстанция постоянно делает нам замечания, указывая на то, что условия в школе не соответствуют стандартам обучения, – говорит учитель школы № 50 им. Б. Омарова Бекан Бекназаров. – Конечно, не соответствуют, никто с этим не спорит. Доски и парты все в дырах. Асфальта перед школой нет. Но разве задача учителей все это сделать? Все, что можем, мы и так делаем. Вот перед началом нового учебного года дверь укрепили, сделали навес, чтобы зимой сверху не капало и ученики не падали на льду. Мы вынуждены хоть как-то обустраивать школу, лишь бы нас не оштрафовали. А сумма штрафа приличная – под 670 тысяч тенге. Это мы все из своих денег выплачиваем. Скоро аттестация – значит снова накажут. Потому что в условиях нашей школы невозможно все сделать по стандарту.

Все это время педагоги и жители села пытаются донести свою проблему с обучением детей до районного и областного начальства, но пока безуспешно. Камнем преткновения стал документ, согласно которому в селе Нурлыжол якобы расположена типовая школа на 320 мест. Когда-то кто-то отправил такую информацию в районный отдел и областное управление образования. Чтобы доказать, что на самом деле это не так, ушел не один год, но до строительства нового учебного заведения дело пока так и не дошло. Чтобы ускорить процесс, жители даже пошли на то, чтобы передать под возведение здания землю, находящуюся в частной собственности. Уже оформили государственный акт на землю.

В районном акимате уверяют, что новая школа появится в Нурлыжоле уже в следующем году. Ее намерены построить рядом с существующим зда­нием, которое после проведения капитального ремонта тоже планируют приспособить для образовательных нужд.

– Сейчас планируется строи­тельство школы на 300 мест, уже проведен конкурс государственных закупок и определен подрядчик, – поясняет руководитель отдела развития человеческого потенциала Сарыагашского райо­на Даулет Акатов. – На текущий год в бюджете предусмотрено 10 миллио­нов тенге. Строители начнут работу в октябре. Так что земляные работы до конца года будут завершены.

Общая стоимость строительства объекта составляет 1 млрд 151 млн 712 тыс. тенге. Новая школа откроет свои двери уже 1 сентября следующего года. До этого же времени практичес­ки весь учебный год уроки для школьников из Нурлыжола будут проводиться в четыре смены, поскольку возможности разгрузить школу в селе нет.