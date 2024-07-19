Школьник пишет сказки о родном крае

Платон Нечаев, как и многие его сверстники, любит собирать конструкторы LEGO, смотреть мультфильмы и заниматься спортом. А недавно мальчик увлекся созданием рисунков с помощью нейросети. С этого, можно сказать, и началась его писательская карьера.

Как-то раз мама Платона предложила сыну поучаствовать в креа­тивном конкурсе и выставить на него свою работу в номинации «Коллаж». Правда, для этого было недостаточно картинок, созданных искусственным интеллектом. Мальчику пришлось поработать и своими «серыми клеточками». Так он придумал свою первую сказку – «Огонь из глубин». Она основана на легенде, с которой начинается история угольной Караганды.

– Ее главным героем стал мальчик-пастух Аппак, который находит в степи уголек и приносит его в свой аул, – с воодушевлением рассказывает Платон. – Он показывает всем эти камни, тут один из них падает в костер и заго­рается как факел. Люди из других аулов приходят, чтобы посмотреть на это чудо. Но вдруг злые духи решают отобрать у людей уголь, чтобы получить его силу. Начинается битва – Аппак и его друзья сражаются против злых духов. Люди побеждают и сохраняют у себя чудесный камень. А в конце книги я написал, что люди должны помнить историю своего города и нашего народа.

Сочинительство увлекло Платона, и он написал вторую сказку. Мальчик назвал ее «Легенда о карагане». Именно в честь этого кустарника и назван город в цент­ре нашей страны. Большинству казахстанцев это растение известно как желтая акация.

– Эту легенду я полностью придумал сам, – подчеркивает юный писатель. – Ее герои – живые деревья и люди. Они решили построить зеленый город будущего, но злым духам это не понравилось. Поэтому они напали, чтобы все уничтожить. Но деревья объединились с батырами и смогли одержать победу. Строительство города будущего закончилось в 2030 году. К этому времени главные герои – Карагаш, его подруга Даша и друг Селимхан – уже повзрослели. Даша стала экологом, а Селимхан – архитектором. Они живут в экологически чистом городе, где хоть и есть заводы, но они не вредят природе.

Фото с сайта акимата Карагандинской области

Платон говорит, что сам старается беречь природу и не бросает мусор на улице. А еще он принимает участие в экологических акциях, недавно вместе со взрослыми собирал мусор на территории парка.

Юный писатель серьезно занимается легкой атлетикой. Тренер рассказал ему, что скоро в Париже начнутся летние Олимпийские игры, в которых будут участвовать и казахстанские спорт­смены. А от мамы Платон узнал о существовании паралимпийцев. Все это помогло мальчику написать свою третью сказку – «Путь к олимпийской мечте». Это приключения зверят-спортсменов: снежного барса Ернара, сайгачонка Тимура и их тренера – орлицы Аллы.

– Я назвал ее в честь своего любимого тренера – Аллы Петровны Столярской, – улыбается Платон Нечаев. – Снежному барсику я дал имя Ернар – в честь своего лучшего друга. А сайгачонок в моей книжке – паралимпиец. У него протез вместо лапки, потому что он в детстве ее сломал. Сайгака я назвал Тимуром в честь другого своего друга. Я считаю, что паралимпийцы – сильные духом люди. Порой они достигают таких высот в спорте, каких не могут достичь многие здоровые люди.

Все эти сказки изданы в красочных книжках-малышках. Иллюстрации к ним Платон соз­дал с помощью нейросети. На днях мальчик презентовал свои книжки юным посетителям Карагандинской областной детской библиотеки им. Абая. На этом мероприятии присутствовала мама Платона – Ирина. Она поддерживает творческие начинания своего ребенка.

– Конечно, горжусь своим сыном, – говорит Ирина Харитонова. – Для меня не обязательно, чтобы он становился писателем. У него хорошие показатели в легкой атлетике. Может сделать карьеру в спорте. Сын любит играть с конструктором: возможно, станет инженером. Но пока об этом рано говорить. Для меня важно, что сейчас он развивается. Меня радует, что Платон придумывает истории не о заграничном человеке-пауке и бэтмене, а о героях, которые связаны с нашей историей, с нашими реалиями.

Надо сказать, что у Платона большие творческие планы. Он намерен написать сказки о каж­дом крупном городе Казахстана. Но сначала мальчик собирается изучить их историю.

С темами для книжек об Астане и Алматы школьник уже определился. В основу той, что будет пос­вящена столице, ляжет легенда о мифическом дереве Байтерек и птице Самрук. Главным же героем сказки о южном мегаполисе станет батыр Медеу.

Платон Нечаев уверен, что его книжки-малышки заинтересуют юных читателей по всему Казахстану.