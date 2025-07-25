Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники надзорного органа в рамках проверок выявили грубейшие нарушения, выразившиеся в необоснованном расходовании бюджетных средств, выделенных на цифровизацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Должностные лица отделов образования Айыртауского, Акжарского, Есильского, Мамлютского, Тайыншинского, Уалихановского районов, а также районов Г. Мусрепова, Шал акына с нарушением требований Бюджетного кодекса и правил осуществления госзакупок заключали договоры на оказание услуг по подключению образовательных учреждений (школ) к сети интернет на сумму свыше 360 млн тенге.

При этом фактически оказанные услуги не соответствовали характеристикам, указанным в технических спецификациях.

В Акжарском районе вопреки требованиям Закона РК «О статусе педагога» учителя Горьковской средней школы оплачивали роутер за счет собственных средств, поскольку предоставленный интернет не соответствовал параметрам из-за низкой скорости.

«По актам прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, заключены дополнительные соглашения о снижении стоимости услуг, что позволило предотвратить необоснованные расходы бюджетных средств на сумму 75,8 млн тенге», – сказано в информации.

Там же добавили, что прокуратура области продолжает работу по обеспечению законности при расходовании бюджетных средств.