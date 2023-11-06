Школу хотели построить на птичьем могильнике

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В самом большом и густонаселенном «залинейном» пригороде Кызылорды, поселке Кызылжарма, началось долгожданное строительство новой школы. Долгожданное, потому, что жителей в Кызылжарме почти девять тысяч, школа для местных детишек одна, но она давно уже не вмещает всех, кому согласно возрасту необходимо учиться.

Стройка финансируется за счет национального проекта «Комфортная школа», стоит она 4,2 миллиарда тенге, и участок под неё выделялся городским акиматом прямо в центре Кызылжармы – на месте давно закрывшейся птицефабрики, выращивавшей кур на мясо.

Это и создало проблему. Несколько недель назад строительная компания, которой надлежит выполнить работы по новой школе, огородила участку и начала подготовку котлована, и окрестности заполонил дурной запах.

Зловоние, как оказалось, шло от земли, по всей вероятности, птицефабрика, которая не работает уже почти пятнадцать лет, прямо на своей территории ловко «управляла отходами», дохлых кур утилизировали здесь путем не особо глубокого захоронения. Строить школу, не исследовав теперь почву на предмет санитарной безопасности, нельзя.

Другой участок, взамен вонючего, под строительство школы на 600 мест в Кызылорде предоставили в микрорайоне аль-Фараби. Это не слишком близко к Кызылжарме, более двух километров пути, но транспортным сообщением эти районы охвачены.

- Всего в рамках проекта «Комфортная школа» в Кызылординской области запланировано строительство 21 школы, - сообщили на днях в ходе очередной сессии областного маслихата. - Строительство десяти из них начато в текущем году, остальные начнутся в следующем. На эти два десятка строек направлено 86,2 миллиарда тенге, общее количество ученических мест в запланированных школах 12 тысяч.