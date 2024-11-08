Школы и колледжи Астаны полностью обеспечены камерами видеонаблюдения
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Заместитель руководителя столичного управления образования Серик Алдылбаев на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал об обеспечении безопасности учащихся в школах и колледжах города. По его словам, в Астане действуют 188 школ, где учатся 286 тыс. детей. В 32 колледжах получают образование более 36 тыс. студентов. Также в столице работают 13 организаций дополнительного образования и 16 специальных образовательных организаций.