Школы и колледжи Астаны полностью обеспечены камерами видеонаблюдения

Образование
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Заместитель руководителя столичного управления образования Серик Алдылбаев­ на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал об обеспечении безопаснос­ти учащихся в школах и колледжах города. По его словам, в Астане действуют 188 школ, где учатся 286 тыс. детей. В 32 колледжах получают образование более 36 тыс. студентов. Также в столице работают 13 организаций дополнительного образования и 16 специальных образовательных организаций.

коллаж из архива «КП»

Как отметил Серик Алдыбаев, все организации образования столицы стопроцентно обеспечены системой цифрового видео­наблюдения и автоматической пожарной сигнализацией.

– В настоящее время в школах и колледжах функционируют 14 406 видеокамер. Они подключены к ЦОУ при департаменте полиции Астаны. Безопасность всех образовательных учреждений обеспечивается частными охранными фирмами, имеющими лицензию первой категории. В начале учебного года во всех объектах образования обновлены турникеты, они оснащены современной системой Face ID, – сообщил он.

Отдельно остановился Серик Алдыбаев и на профилактике суицидального поведения и буллинга среди школьников. Он сообщил, что при управлении образования создан центр психологической поддержки (ЦПП), который координирует деятельность всех психологических служб школ и колледжей, оказывает помощь учащимся, их родителям и педагогам-психологам.

– С 1 июня по 30 октября текущего года психологи ЦПП провели 602 индивидуаль­ные консультации. В пяти районах города действуют кабинеты оказания бесплатной психолого-консультативной помощи учащимся, родителям и педагогам. Всего с начала года консультации психологов получили 362 ребенка и 407 родителей,  – отметил спикер.

К слову, в этом учебном году количество психологов в школах города увеличилось на 200  штатных единиц.

Говоря об антибуллинговой программе, представитель управления образования подчеркнул, что в пяти школах столицы запущен пилотный проект. В них проводятся мероприятия по выявлению и предотвращению травли. Это прежде всего тематические уроки, игры и совместные чтения. В рамках программы специалисты обучают учителей навыкам определения признаков буллинга.

Кроме того, во всех организациях образования совместно со специалистами ДЧС города проводятся тренировки, учения по пожарной безопасности и иным чрезвычайным ситуациям.

#безопасность #Образование #школа #буллинг #видеонаблюдение

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