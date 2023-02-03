Шокан в Восточном Туркестане

Блестящий офицер и талантливый ученый, путешественник и этнограф, столичный денди Шокан Уалиханов, когда было нужно, мог сменить офицерский мундир на старый рваный чапан. Но в 1858 году перед ним поставили очень трудную задачу.

Интересную историю о том, как родилась легенда, с помощью которой Шокан Уалиханов смог выполнить возложенную на него миссию, рассказала и. о. заведующего научно-экспозиционным отделом Семейского литературно-мемориального музея Ф. Достоевского Алла Белякина.

В середине XIX века на землях, которые называли Восточным Туркестаном (сегодня в основном это территория СУАР КНР), царили бесконечные смуты и восстания, поднимаемые живущими там уйгурами, дунганами, киргизами, кокандцами, недовольными режимом Цинской династии. К началу 1858 года китайскими войсками в Кашгаре было подавлено мусульманское восстание. Перед городскими воротами и на площадях возвышались целые галереи с кольями, на которые были надеты головы казненных людей. Среди этих высохших под солнцем черепов была и голова немецкого путешественника и исследователя Адольфа Шлагинтвейта, убитого за то, что европеец посмел тайно проникнуть на территорию закрытого города.

– В эту «горячую точку» и предложили отправиться поручику Уалиханову для получения на месте достоверных сведений о положении края, а также для исследования, насколько это было возможно, торговых путей в этой части Азии, – рассказала Алла Белякина. – Непонятно только было, как попасть в город, в который закрыт доступ иноземцам? Помочь делу взялся семипалатинский купец Мир-Курбан Аюпов – уроженец Ташкента, которого все называли Букаш (Бычок) за напор в ведении торговли. Он придумал убедительную легенду для поручика Валиханова.

Букаш вспомнил, что за 15 лет до этого из Кашгара в Семипалатинск выехал один купец с женой и малолетним сыном Алимбаем, но вскоре уехал в Саратов и потерялся из виду. Букаш знал, что в Кашгар он не возвращался, а мальчику Алимбаю на тот момент должно было уже исполниться около 17 лет. 22-летний Шокан с его тонкой костью и юным лицом вполне мог сойти за сына пропавшего кашгарца. Вот Букаш и придумал отправиться с караваном в Кашгар, взять с собой Уалиханова под видом Алимбая. Вскоре был снаряжен караван из 101 верблюда и 65 лошадей, груженных товарами на 18 545 рублей серебром. Торговое посольство сопровождали семь купцов, столько же приказчиков и 34 человека прислуги. Среди купцов оказался и наголо бритый Алимбай.

Это было крайне сложное путешествие, растянувшееся почти на 10 месяцев. Каждый караванщик мог не раз погибнуть еще на пути в Кашгар – в степи было немало лихих людей, желающих поживиться чужим добром. Приходилось менять направления движения, а порой вступать в дорожные схватки с грабителями. В одном из аулов, где караван встал на отдых, оказался человек, хорошо знавший ­Уалиханова, и Шокану пришлось, сказавшись больным, 12 дней не выходить из походной юрты.

Но когда удалось добраться до Кашгара, выяснилось, насколько удачной оказалась идея Букаша. Мнимого Алимбая привечала многочисленная родня. Вся зима, которую Валиханов провел в этом городе, прошла в пирах по случаю его приезда. И Шокан не пропускал ни одного, ведь это была легальная возможность получать самую разную информацию. К тому же караван из Семипалатинска оказался первым после долгого перерыва – из-за беспорядков в Кашгаре купцы не хотели рисковать ни своими жизнями, ни деньгами и искали другие места для сбыта своих товаров. Конечно, народ спешил за покупками, да и просто желал пообщаться с приезжими.

– Позже Уалиханов писал, что встречался с людьми разных сословий, национальностей, внимательно слушал каждого, а затем сверял и сопоставлял их рассказы о городе, торговле, политической обстановке, – рассказала Алла Белякина. – Поручик был предельно осторожен, его настоящее имя знали только два человека – купец Букаш и караван-баши Мусабай. Но тем не менее поползли слухи о том, что в прибывшем в Кашгар караване есть офицер российской армии.

Опасаясь разоблачения своего друга, Букаш и Мусабай приняли решение не дожидаться дней, когда растает снег в горах, и в марте выехали назад. За ними была выслана погоня, но, к счастью, семипалатинский караван уже успел выйти за границы опасной территории.

Уже после завершения этой рискованной экс­педиции семипалатинский купец Букаш был награжден золотой медалью «За усердие», ему отдали в потомственное владение тысячу десятин земли в Альджанских горах.

– Недавно краеведческое общество «Прииртышье» обнаружило зимовку Букаша. Когда-то топо­графы, гостившие у него, решили отблагодарить гостеприимного купца необычным способом – определили точные координаты его зимовки. А нынешние краеведы ввели эти данные в систему GPS, что и помогло абсолютно точно определить земельные владения ­Аюпова, – завершила свой рассказ Алла Белякина.

В Семее же до сегодняшнего дня сохранился дом Букаша. Он стоит на пересечении двух улиц, которые сейчас носят имена Абая и Тукая. Именно в этом доме родилась легенда Алимбая, под чьим именем совершил свое легендарное путешествие Шокан Уалиханов; сюда же ученый приходил вдвоем с Федором Достоевским. И кто знает, сколько еще интересных историй хранят стены этого старого особняка.