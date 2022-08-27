Фото: primeminister.kz
Политика , Кадровые назначения , Образование
Шолпан Каринова назначена первым вице-министром просвещения РК

Постановлением Правительства Казахстана Каринова Шолпан Танатовна назначена первым вице-министром просвещения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Шолпан Каринова родилась в 1972 году в Акмолинской области.

Окончила Кокшетауский педагогический институт имени Ч. Валиханова, Омский государственный педагогический университет.

Трудовую деятельность начала в 1994 году учителем средней школы.

В 1998-1999 годы – учитель русского языка и литературы.

В 1999-2000 годы – учитель казахского языка в русских классах.

В 2000-2002 годы – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ленинградской средней школы Северо-Казахстанской области.

В 2003-2004 годы – методист; и.о. руководителя подразделения по учебной работе отдела образования и спорта Тайыншинского района СКО.

В 2004-2005 годы – директор средней школы №5 Тайыншинского района СКО.

В 2005-2008 годы занимала руководящие должности в отделе образования Тайыншинского района СКО.

В 2008-2009 годы – руководитель структурного подразделения аппарата акима города Тайынша, СКО.

В 2009-2012 годы – заместитель начальника управления образования СКО.

В 2012-2013 годы – заместитель акима города Петропавловска по социальной сфере.

В 2013-2017 годы – и.о. руководителя; руководитель управления образования СКО.

В 2017-2018 годы – директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК.

В 2018-2019 годы – заместитель директора центра педагогического мастерства «Назарбаев интеллектуальные школы».

В 2019-2021 годы работала вице-министром образования и науки РК.  

С сентября 2021 года и по настоящее время – первый вице-министр образования и науки РК.

Популярное

Все
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Самокаты планируют приравнять в мерах ответственности к другим видам транспорта
КамАЗ с прицепом утонул на... дороге в селе Саумалколь Северо-Казахстанской области
Новые принципы и гарантии
Плохие дороги: причин не счесть
Некоторые гиды во время экскурсий пересказывают легенды, выдавая их за исторические факты
Жители нового областного центра Конаева жалуются на неприятный запах и проблемы с вывозом мусора
Топливо по талонам отпускают на некоторых заправках Павлодарской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 августа
Сегодня, 27 августа, исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном
Конопля на даче
Творчество и духовность
Выборы сенаторов состоялись
Отопительный сезон не за горами
Конституционный суд: нормы и практика
В память о полководце
Патриотизм в лицах
Биометрия для осужденных
Чтобы не было аварий
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
МИД и МВД прокомментировали ситуацию с казахстанкой, попавшей в "рабство" в Лаосе
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокомментировали в министерстве
Оборотные схемы и работу региональных комиссий по выявлению посредников пересмотрят в Казахстане
Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с Путиным
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
"Мать пыталась утопить детей в Алматы": в полиции отреагировали на публикацию
Назначен начальник Академии Национальной гвардии РК
Военнослужащий Нацгвардии умер в Алматы
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Двери закрываются! Отменой востребованного ж/д рейса возмущены жители СКО
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову
Тонкая красная нить инфоцыганства
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Хроники коммунальной реформы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!

Читайте также

Политика , Кадровые назначения , Образование
Гани Бейсембаев назначен вице-министром просвещения РК
Политика , Кадровые назначения , Образование
Айбат Ильясов стал вице-министром просвещения Казахстана
Общество , Здравоохранение , Образование , Технологии , Цифровизация
Идеи по половому воспитанию молодежи презентовали стартапер…
Политика , Кадровые назначения
Назначен руководитель департамента АДГС по Актюбинской обла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]