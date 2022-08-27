Шолпан Каринова назначена первым вице-министром просвещения РК

Постановлением Правительства Казахстана Каринова Шолпан Танатовна назначена первым вице-министром просвещения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Шолпан Каринова родилась в 1972 году в Акмолинской области.

Окончила Кокшетауский педагогический институт имени Ч. Валиханова, Омский государственный педагогический университет.

Трудовую деятельность начала в 1994 году учителем средней школы.

В 1998-1999 годы – учитель русского языка и литературы.

В 1999-2000 годы – учитель казахского языка в русских классах.

В 2000-2002 годы – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ленинградской средней школы Северо-Казахстанской области.

В 2003-2004 годы – методист; и.о. руководителя подразделения по учебной работе отдела образования и спорта Тайыншинского района СКО.

В 2004-2005 годы – директор средней школы №5 Тайыншинского района СКО.

В 2005-2008 годы занимала руководящие должности в отделе образования Тайыншинского района СКО.

В 2008-2009 годы – руководитель структурного подразделения аппарата акима города Тайынша, СКО.

В 2009-2012 годы – заместитель начальника управления образования СКО.

В 2012-2013 годы – заместитель акима города Петропавловска по социальной сфере.

В 2013-2017 годы – и.о. руководителя; руководитель управления образования СКО.

В 2017-2018 годы – директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК.

В 2018-2019 годы – заместитель директора центра педагогического мастерства «Назарбаев интеллектуальные школы».

В 2019-2021 годы работала вице-министром образования и науки РК.

С сентября 2021 года и по настоящее время – первый вице-министр образования и науки РК.