Шолпан Каринова назначена секретарем партии "AMANAT"

Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Постановлением председателя партии Ерлана Кошанова секретарем партии «AMANAT» назначена Шолпан Каринова, сообщает Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы партии «AMANAT»

«AMANAT» последовательно работает над расширением активного участия женщин в государственном управлении и общественной жизни – это один из ключевых пунктов предвыборной программы партии. В продолжение озвученной на женском форуме «AMANAT» в феврале текущего года инициативы, на пост секретаря партии назначена Шолпан Каринова", - говорится в сообщении партии.

Шолпан Каринова родилась 1 января 1972 года. Выпускница Кокшетауского педагогического института имени Ч. Валиханова. В 2016 году окончила Омский государственный педагогический университет.

Трудовую деятельность начала в 1994 г. учителем сельской школы. В разные годы занималась преподавательской деятельностью в организациях образования. Имеет опыт работы в местных исполнительных органах и в центральных государственных органах.

В 1998-2003 гг. преподавала в школах и в Кокшетауском медицинском колледже.

С 2004 по 2005 годы была директором средней школы № 5 города Тайынша Северо-Казахстанской области.

В 2005-2012 гг. работала руководителем отдела образования Тайыншинского района, заместителем руководителя управления образования Северо-Казахстанской области.

С 2012 по 2013 годы занимала должность заместителя акима Петропавловска по социальной сфере.

В 2013-2017 гг. – руководитель управления образования Северо-Казахстанской области.

В 2017-2018 гг. – директор Департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК.

В 2019-2022 гг. – вице-министр образования и науки РК.

С июля 2022 года по июнь 2023 года занимала пост первого вице-министра просвещения Республики Казахстан.

#назначение #AMANAT #партия #секретарь #Шолпан Каринова

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