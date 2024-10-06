«Шопандар тойы» прошел в Мангистау

Сельское хозяйство
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В ходе мероприятия были проведены национальные игры и соревнования, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

В празднике животноводов приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, работники сферы сельского хозяйства, ветераны отрасли и жители села.

Директор департамента животноводства МСХ РК Хасым Иткусов поздравил участников с праздником и проинформировал о текущих мерах государственной поддержки по развитию коневодства, верблюдоводства и овцеводства занимающих особое место в животноводстве региона.

Кроме того, в ходе мероприятия от имени министерства сельского хозяйства Республики Казахстан ветераны отрасли и работники сферы сельского хозяйства региона были награждены знаками «Ветеран труда», «Отличник сельского хозяйства» и грамотами «Құрмет».

В завершение мероприятия были проведены национальные игры и соревнования.

#Мангистау #животноводство #Шопандар тойы

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