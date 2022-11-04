Фото: polisia.kz
Общество

"Схожу в магазин": женщина оставила сына чужим людям и не вернулась

Полиция Актобе объявила о поиске родителей ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В полицию поступило сообщение с просьбой о помощи. Примерно в 11 часов дня 3 ноября неизвестная женщина на несколько минут оставила жителям дома по улице Нариманова своего ребенка, сказав, что сходит в магазин, и не вернулась. По указанному адресу были направлены сотрудники ювенальной полиции", - рассказали в полиции.

Ребенок помещен в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мальчику примерно 3-4 года, зовут Ансар.

Владеющих какими-либо сведениями о родных ребенка, просят сообщить по телефону 8 (771) 785-10-58 либо на "102".

 

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