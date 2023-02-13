Шпионское оборудование изъяли у казахстанцев полицейские

Более 150 киберпреступлений за 3 дня раскрыли полицейские в Казахстане. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: polisia.kz

В стране прошло оперативно-профилактическое мероприятие Anti-fraud. Полицейские провели комплекс мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере информационных технологий. За 3 дня раскрыто 156 преступлений, обозначила Турлыбек.

Также раскрыто 13 краж с использованием ІТ-технологий, выявлено 283 мошенничества в отношении интернет-пользователей – это оформление онлайн товарных и потребительных кредитов, размещение объявлений об оказании услуг по оформлению кредитов.

«Сотрудники полиции Жамбылской области задержали 20-летнего жителя Шымкента, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств. Как выяснилось, парень, открыв себе лжеаккаунт в Instagram, обещал потерпевшим рефинансирование кредитов в банке под низкие проценты, при этом отправлял им удостоверение личности чужого человека. В настоящее время доказана причастность подозреваемого к совершению 5 интернет-мошенничеств», – заявила спикер.

Кроме того, продолжила официальный представитель МВД, во время операции изъято 154 нелицензионных диска и флешки с контрафактными фильмами, музыкой и нелицензионным программным обеспечением Windows, а также 3 шпионских «жучка».