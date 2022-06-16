В мире
"Шринкфляция" спасает американцев от новых ценников в магазинах
По материалам ИноТВ подготовил Николай Сергеев

Время «шринкфляции»

Чтобы не шокировать американского потребителя новыми ценниками, многие компании просто кладут в упаковку меньше продукции и продают за те же деньги, сообщает ABC News. По данным Consumer World, так называемая «шринкфляция» коснулась многих популярных товаров – даже рулоны туалетной бумаги ощутимо похудели.

К примеру, Consumer World выяс­нил, что в упаковке хлопьев для завт­рака Honey Bunches of Oats стало на 17% меньше продукта. Компания Folgers уменьшила содержимое своих жестяных баночек кофе на 7,5 унций. Правда, Folgers призывает не торопиться с выводами. В заявлении компании говорится, что причина – в «новой технологии обжарки, позволяющей извлекать максимальную пользу из каждого боба, в результате чего молотый кофе весит меньше».

И наконец, не стоит упускать из виду товары для дома, такие как туалетная бумага. Consumer World отмечает, что Angel Soft сократила число листов в рулоне туалетной бумаги с 425 до 320.

Популярное

Все
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Духовная сила Улытау
Чем дефицит воды грозит Казахстану и как с ним бороться
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Требует пересмотра
Мастер исторических образов
Айболит летит на помощь
Юбилейная сессия
Дикорастущая польза
Как живут страны за пределами "мира изобилия"
В Усть-Каменогорске сахар есть, но цены на него «кусаются»
Ситуация вокруг дефицита сахара заметно накалилась в Жамбылской области
Как новые реформы отразятся на молодых казахстанцах – интервью с проректором ЕНУ им. Гумилева
Первое заседание Национального курултая, которое состоится в Улытау сегодня, должно стать знаковым
Туркестанской области 4 года. Как изменился регион за это время?
С 1 августа Костанайской области отключат газ
Опасность "ядерной зимы" на Земле продолжает расти
Пластик добрался до Антарктиды
"Шринкфляция" спасает американцев от новых ценников в магазинах
Шура спел на улице в Нур-Султане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Основные стратегические цели Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Два новых министерства появились в Казахстане
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Что происходит с "дочками" российских банков в Казахстане, рассказала глава АРРФР
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт

Читайте также

В мире
Пластик добрался до Антарктиды
В мире
Опасность "ядерной зимы" на Земле продолжает расти
В мире
Как живут страны за пределами "мира изобилия"
Общество , В мире , COVID
Грузия отменила все ограничения для туристов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]