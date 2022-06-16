"Шринкфляция" спасает американцев от новых ценников в магазинах

Время «шринкфляции»

Чтобы не шокировать американского потребителя новыми ценниками, многие компании просто кладут в упаковку меньше продукции и продают за те же деньги, сообщает ABC News. По данным Consumer World, так называемая «шринкфляция» коснулась многих популярных товаров – даже рулоны туалетной бумаги ощутимо похудели.

К примеру, Consumer World выяс­нил, что в упаковке хлопьев для завт­рака Honey Bunches of Oats стало на 17% меньше продукта. Компания Folgers уменьшила содержимое своих жестяных баночек кофе на 7,5 унций. Правда, Folgers призывает не торопиться с выводами. В заявлении компании говорится, что причина – в «новой технологии обжарки, позволяющей извлекать максимальную пользу из каждого боба, в результате чего молотый кофе весит меньше».

И наконец, не стоит упускать из виду товары для дома, такие как туалетная бумага. Consumer World отмечает, что Angel Soft сократила число листов в рулоне туалетной бумаги с 425 до 320.