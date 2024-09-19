В индустриальный регион приходят инвестиции

Следует неустанно работать над улучшением инвестиционного климата в стране. Такую задачу поставил Глава государства, выступая 2 сентября с Посланием народу Казахстана.

Эта задача особенно актуальна сейчас, когда все острее становится международная конкуренция за привлечение капитала. Приток инвестиций дает импульс развитию экономики, что в конечном счете позитивно отражается на благосостоянии народа.

Карагандинский регион – индустриальный центр Казахстана с развитой инфраструктурой и высоким кадровым потенциалом. По­этому ему легче «завербовать» для себя инвесторов в таких сферах, как металлургия, машиностроение, горнодобывающая, обрабатывающая промышленность. Однако местные власти не делают акцент только на них. Они стараются помочь бизнесу в любой отрасли. И эти усилия приносят результат.

– За восемь месяцев в экономику региона привлечено 552,2 миллиарда тенге, – сообщил руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области Дарын Булкайыр. – Мы ставим задачу к концу года довести этот показатель до 910 миллиардов. В результате рост по сравнению с 2023-м составит 1,5%.

Власти региона не оставляют без внимания ни одного потенциального инвестора – ни отечественного, ни иностранного. Для тех, кто еще не определился с выбором, проводят презентации и бизнес-туры по действующим предприятиям и индустриальным площадкам.

Для предпринимателей, которые уже выбрали бизнес-сферу, действует Центр обслуживания инвесторов. Он базируется в СПК «Сарыарка». Здесь бизнесменов «отдают в руки» опытным специалистам, которые помогают им с оформлением разрешительных документов, оказывают визовую поддержку, готовят контракты и решают проблемы, возникающие во время реализации инвестпроектов.

Надо отметить, что региональная Палата предпринимателей содействует притоку капитала. В частности, она предоставляет площадку для встреч карагандинских и иностранных инвесторов. Только в сентябре здесь прошли переговоры с делегациями из России, Германии и Южной Кореи.

Россияне обсудили с карагандинскими коллегами конкретные проекты в сферах поставок промышленного оборудования, АПК, а также возможность обмена технологиями. Гости из Кореи нацелены на сотрудничество в таких отраслях, как машиностроение, консалтинг, медицина и общест­венное питание.

– Мы прежде всего заинтересованы в развитии предпринимательства региона – отмечает заместитель директора Палаты предпринимателей Карагандинской области Ерлан Калиев. – Вместе с тем экономическая деятельность бизнеса предполагает и эффективное взаимодействие с зарубежными партнерами – как в части реализации продукции, так и в части закупа сырья, материалов, оборудования. Расширение круга потенциальных бизнес-партнеров становится особенно актуальным именно сейчас – в период сложных геополитических процессов на мировом рынке.

Чаще всего крупные инвесторы отдают предпочтение одной из двух площадок для дислокации своего бизнеса – специальной экономической зоне «Сарыарка» и индустриальной зоне Saran. Их привлекают налоговые льготы и преференции, а также развитая инфраструктура – наличие дорог, железнодорожных тупиков, водопровода, электрических и канализационных сетей. Заводы, построенные в индустриальной зоне Saran, могут воспользоваться также газопроводом.

– Сейчас на территории СЭЗ «Сарыарка» зарегистрировано 21 предприятие, 11 из них уже действуют. Остальные проекты пока находятся на стадии реализации, – проинформировал глава управления промышленности Дарын Булкайыр. – Отмечу, что за 13 лет существования экономической зоны сюда вложено более 173 миллиардов тенге. Дис­лоцирующиеся здесь предприя­тия произвели продукции на 191 миллиард тенге. Получается, что на каждый тенге, вложенный государством в строительство инфраструктуры, привлечено семь тенге частных инвестиций.

Что касается индустриальной зоны Saran, то она более молодая, но не менее перспективная. Эта площадка действует только три года, и за это время здесь стартовала реализация семи инвестиционных проектов. Три предприятия уже запущены – это шинный и автобусный заводы, а также завод по выпуску бытовой техники. Остальные объекты, в числе которых производство стальных труб и цех горячего цинкования, будут открыты в ближайшие годы.

– С момента создания индустриальной зоны Saran объем промышленного производства в городе Сарани вырос в шесть раз. Вложено более 200 миллиардов тенге, – подчеркнул Дарын Бул­кайыр. – На здешних предприятиях создано более 4 000 рабочих мест. Объем налоговых поступлений в бюджет составил свыше 10 миллиардов тенге. Это очень хороший результат, учитывая тот факт, что индустриальная зона действует относительно недолго.

Чиновник отмечает, что опыт Сарани планируется применить в других моногородах. В частности, речь идет о Балхаше. Градообразующее предприятие здесь – медеплавильный завод. Возможно, он станет «якорным», а рядом соз­дадут малую промзону, где будут дислоцироваться предприятия, ориентированные на обслуживание промышленного гиганта.

Подведем предварительные итоги годовой кампании по привлечению инвестиций в экономику угольного региона. Ожидается, что к декабрю здесь введут в строй десять крупных предприя­тий. В них будет вложено около 250 млрд тенге.

В числе новичков – комплекс по производству катодной меди в Шетском районе. Его мощность составит до 30 тыс. тонн металла в год. На территории СЭЗ «Сары­арка» откроется завод кремниевых сплавов, а в индустриальной зоне Saran наладят сборку грузовиков шведской марки Scania.

В результате почти 3 500 человек смогут получить работу на новых предприятиях. Все это приведет к росту доходов населения и повышению уровня жизни в регионе.