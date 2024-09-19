Общественники провели мониторинг в школах и детсадах Астаны

Общество
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В центре внимания оказались вопросы безопасности и соблюдения санитарных норм

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Первым объектом посещения стали ясли-сад № 35 «Ертегі». Общественники осмотрели игровые комнаты, узнали, как занимаются дети, всем ли они обеспечены. Надев спецодежду, они прошли также в столовую, изучили, в каких условиях готовят обед для малышей.

Как сообщила исполняющая обязанности заведующей яслями-садом Ботагоз Кабдрашева, детсад рассчитан на 280 детей.

– У нас четырехразовое питание: зав­трак, второй завтрак, обед и ужин. Обед состоит из первого, второго блюда и салата. На второй завтрак обязательно подаются соки, фрукты. Наши повара квалифицированы, готовят вкусно. Продукты свежие, завозятся ежедневно, – рассказала она.

Однако общественники заметили, что холодильники здесь устарели. На что Ботагоз Кабдрашева ответила: бюджетное финансирование, увы, явно недостаточное.

– Да, нам нужны средства на обновление мебели, игрушек, пора заменить холодильники. Мы подали бюджетные заявки, ждем, когда их одобрят, – прокомментировала она.

В этом году в дошкольном учреж­дении запустили программу «Безопас­ная среда».

– Каждую неделю по средам проводим тематические занятия с детьми. План работы составлен на весь учебный год. Сейчас, например, рассказываем о безопасности в детском саду, – рассказала Ботагоз Кабдрашева.

Далее мониторинговая группа посетила школу-лицей № 8, Дворец школьников им. аль-Фараби и ясли-сад № 87 «Кадыр». Как отметила председатель комиссии по информационно-аналитической работе Общественного совета города Астаны Аяжан Утеуова, цель мониторинга – зафиксировать нынешнее состояние безопасности и питания в организациях образования, а также предложить рекомендации по улучшению условий.

– Мы сосредоточились на таких аспектах, как состояние пожарной безопасности, охраны и систем видео­наблюдения, а также степени квалификации персонала по профилактике безопасности детей. Не менее важный вопрос – обеспечение инклюзии, санитарные нормы, подъезд к школе, парковка и питание. В целом на данный момент эффективно работает охранная система, легко осуществляется эвакуация, – рассказала она по итогам посещения объектов.

Но были отмечены и недостатки, требующие решения. Например, по словам общественницы, кое-где не предусмотрены подъемники для детей с особыми потребностями.

– Наблюдаются проблемы с подачей горячей воды в столовые. В некоторых туалетах обнаружили отсутствие мыла. Также мы убедились, что существует нехватка видеокамер, есть много слепых зон, – продолжила представитель Общественного совета, тут же добавив, что представители организаций заявили: они уже пишут заявки, чтобы на следующий год заложить средства на решение соответствующих вопросов.

Эксперт по питанию Айганым Туганбекова заходила в каждую столовую, следила за процессом приготовления и хранения продуктов. По ее мнению, меню в школах и детсадах необходимо кардинально пересмотреть.

– Меню не менялось с 2020 года. Например, в списке блюд есть баурсаки, но по СанПиНу детям жареное давать нельзя. Или куырдак – он также противопоказан. В меню увидели жареный минтай – это самая дешевая и со специфическим запахом рыба. Неужели нельзя готовить другую? Детям дают мармелад, зефиры... В общем, мы хотим изменить меню, добавить новые блюда, которые любят все малыши и подростки, – отметила эксперт по питанию.

По итогам мониторинга общест­венная группа подготовит рекомендации и организует диалоговую площадку с участием государственных органов.

– У нас нет полномочий по проверке и вынесению санкций. Мы можем лишь наблюдать, получать заявки, жалобы и предложения от жителей, делать запросы и давать рекомендации госорганам, чтобы устранили выявленные нарушения, – пояснила Аяжан Утеуова. – Так, собираемся провести заседание Общественного совета и заслушать представителей управления образования Астаны. Узнаем о том, что сделано и что планируется. Чтобы наши рекомендации имели силу, в настоящее время с коллегами вносим изменения в закон об общественных советах.

#Астана #мониторинг #общественники #детский сад #детсады

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