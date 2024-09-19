Каждая новая уборочная непохожа на предыдущую Экономика 19 сентября 2024 г. 3:00 1 Рысбек Жантыкеев старший корреспондент отдела экономики В два раза смог улучшить урожайность своих полей в нынешнем сезоне фермер из Астраханского района Акмолинской области Зелимхан Батукаев. фото автора Если год назад каждый гектар его нивы дал по 11 центнеров хлеба, то нынче – 22. Последний показатель, согласно информации отдела сельского хозяйства Астраханского районного акимата, пока является самым высоким среди местных зерносеющих хозяйств. …Героя этой публикации – руководителя ТОО «Хали Агро» Зелимхана Батукаева – удалось застать на пшеничном поле, где идет уборочная. Как выяснилось, в тот день комбайны приступили к жатве во второй его половине: ждали, когда небо прояснится, немного подсохнет земля. Как рассказал хлебороб, из-за частых осадков осенняя страда выдалась сложной, как, впрочем, и весь полевой сезон. Тем не менее удалось добиться высокой урожайности. По этому показателю хозяйство Зелимхана Батукаева, как уже было сказано выше, стало в районе лидером. – В чем секрет такого успеха? – задаю вопрос собеседнику. – Мы работали в обычном режиме и ничего нового в технологических приемах не использовали, – отвечает фермер. – По традиции внесли в почву достаточное количество удобрений. В вегетационный период дважды обработали посевы препаратами против болезни под названием «бурая ржавчина». Опасность ее в том, что она поражает листья злаковых культур. В результате в растениях прерывается такой важный процесс, как фотосинтез, и в конечном итоге колосья оказываются пустотелыми. Конечно, проведению этой операции мешали постоянные дожди, грозившие смыть напыление на листьях, но аграрии выбирали сухие «окна», в общем, постарались как-то «встроиться» в погодный календарь. По информации отдела сельского хозяйства и землеустройства Астраханского райакимата, из-за сложных погодных условий не всем фермерам района удалось выполнить весь технологический комплекс операций на полях. Тот, кому удалось это сделать, получил хороший урожай. …И все же в разговоре фермер признался, что страда не лишена тревог. Во-первых, полоса дождей заставила вспомнить год минувший, когда был риск потерять урожай. Во-вторых, излишняя влага сказывается на качестве зерна, а это показатель, определяющий его цену на рынке. Наконец, дожди размывают поля, дороги... Вязнут не только комбайны, но и груженные зерном «КамАЗы», на которых зерно отправляется на элеваторы, и это еще одна проблема. В общем, урожай достается дорогой ценой, тяжелым трудом всего коллектива. По словам Зелимхана Батукаева, нынешняя страда для него 18-я по счету. Основы хозяйства заложил его отец Халид Батукаев. Трудятся в нем большей частью жители села Петровка. Многие пришли в коллектив еще с начала его создания. Поэтому за плечами этих людей – многие трудные уборочные кампании. Однако каждая хлебная страда непохожа на предыдущую. #хлеб #страда #зерновые #урожай 2024 #Астраханский район