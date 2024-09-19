Каждая новая уборочная непохожа на предыдущую

Если год назад каждый гектар его нивы дал по 11 центнеров хлеба, то нынче – 22. Последний показатель, согласно информации отдела сельского хозяйства Астраханского районного акимата, пока является самым высоким среди местных зерносеющих хозяйств.

…Героя этой публикации – руководителя ТОО «Хали Агро» Зелимхана Батукаева – удалось застать на пшеничном поле, где идет уборочная. Как выяснилось, в тот день комбайны приступили к жатве во второй его половине: ждали, когда небо прояснится, немного подсохнет земля.

Как рассказал хлебороб, из-за частых осадков осенняя страда выдалась сложной, как, впрочем, и весь полевой сезон. Тем не менее удалось добиться высокой урожайности. По этому показателю хозяйство Зелимхана Батукаева, как уже было сказано выше, стало в районе лидером.

– В чем секрет такого успеха? – задаю вопрос собеседнику.

– Мы работали в обычном режиме и ничего нового в технологических приемах не использовали, – отвечает фермер. – По традиции внесли в почву достаточное количество удобрений. В вегетационный период дважды обработали посевы препаратами против болезни под названием «бурая ржавчина». Опасность ее в том, что она поражает листья злаковых культур. В результате в растениях прерывается такой важный процесс, как фотосинтез, и в конечном итоге колосья оказываются пустотелыми.

Конечно, проведению этой операции мешали постоянные дожди, грозившие смыть напыление на листьях, но аграрии выбирали сухие «окна», в общем, постарались как-то «встроиться» в погодный календарь.

По информации отдела сельского хозяйства и землеустройст­ва Астраханского райакимата, из-за сложных погодных условий не всем фермерам района удалось выполнить весь технологический комплекс операций на полях. Тот, кому удалось это сделать, получил хороший урожай.

…И все же в разговоре фермер признался, что страда не лишена тревог. Во-первых, полоса дождей заставила вспомнить год минувший, когда был риск потерять урожай. Во-вторых, излишняя влага сказывается на качестве зерна, а это показатель, определяющий его цену на рынке. Наконец, дожди размывают поля, дороги... Вязнут не только комбайны, но и груженные зерном «КамАЗы», на которых зерно отправляется на элеваторы, и это еще одна проблема.

В общем, урожай достается дорогой ценой, тяжелым трудом всего коллектива. По словам ­Зелимхана Батукаева, нынешняя страда для него 18-я по счету.

Основы хозяйства заложил его отец Халид Батукаев. Трудятся в нем большей частью жители села Петровка. Многие пришли в коллектив еще с начала его создания. Поэтому за плечами этих людей – многие трудные уборочные кампании. Однако каждая хлебная страда непохожа на предыдущую.