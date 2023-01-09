Штраф или арест до 15 суток грозит казахстанцам за выезд на трассу в буран

Транспорт , Происшествия , Чрезвычайные ситуации
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Диасов Ораз
корреспондент

Как отметили в МВД, водители, игнорируя ограничения движения на блокпостах полиции, выезжают в непогоду на опасные участки, создавая угрозу жизни и здоровью себе и своим пассажирам, и для их спасения полицейским и работникам ЧС приходится идти на риск и затрачивать ресурсы.

Фото: Kazpravda.kz

Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве напомнила о том, какая ответственность грозит водителям, которые выезжают на трассы, несмотря на предупреждения об ухудшении погодных условий, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Шугыла Турлыбек отметила, что в начале января многие регионы столкнулись с ухудшением погодных условий. Самые сложные дни выпали на 3 и 4 января, когда был снегопад, сильный ветер, метель, нулевая видимость. Тогда, отметила спикер, в девяти регионах страны на 79-ти участках автодорог республиканского и областного значения страны были введены ограничения движения транспортных средств.

"В этих условиях полицией для обеспечения безопасности принимаются меры по недопущению выезда автотранспорта на опасные участки дорог. Вместе с тем, отдельные водители, игнорируя ограничения движения на блокпостах полиции, выезжают в непогоду на опасные участки, создавая угрозу жизни и здоровью себе и своим пассажирам. В большинстве случаев их транспорт застревает в снежных переметах, и для их спасения полицейским и работникам ЧС приходится идти на риск и затрачивать ресурсы", - сказала официальный представитель МВД.

В этой связи она напомнила об административной ответственности за неповиновение законным требованиям полиции, перекрывающим выезд на трассы, от штрафа 30 МРП или 103 500 тенге до административного ареста до 15 суток. 

 

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