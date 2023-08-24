Штраф в 30-кратном размере взятки заплатит сотрудник КУИС в Павлодаре

В Павлодаре осудили сотрудника колонии за получение взятки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города.

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Оперативный сотрудник учреждения комитета уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел К. предстал перед судом из-за получения денежной взятки (часть 1-1 статьи 366 Уголовного кодекса РК).

К. с 6 августа по 10 октября 2022 года получил от Е., устанавливавшего по договору видеокамеры в учреждении, взятку в 153 тысячи тенге за беспрепятственный пропуск между жилой и производственными зонами, изолированными участками, цехами и другими объектами колонии на период работ.

С учетом положительных характеристик, наличия на иждивении малолетних детей, совершения уголовного правонарушения впервые суд назначил К. наказание в виде штрафа в 30-кратном размере взятки – 4 590 000 тенге.

К. лишился специального звания старшего лейтенанта юстиции и права занимать должности на государственной службе.

Приговор в силу не вступил.