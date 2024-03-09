Швейцария готова расширить экономическое сотрудничество с Казахстаном

Фото: newsroom.kz

Посол Казахстана в Швейцарии Кайрат Саржанов встретился с Федеральным советником, главой федерального департамента экономики, образования и науки Швейцарии Ги Пармеленом для обсуждения актуальных вопросов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и Швейцарией, сообщает МИД РК.

Казахстанский дипломат выделил перспективные направления расширения сотрудничества в сферах транспортно-логистической отрасли, энергетики и зелёной экономики, в частности, переработки и утилизации отходов.

В свою очередь, федеральный советник подтвердил готовность швейцарской стороны к расширению взаимодействия и поиску новых возможностей экономического сотрудничества.