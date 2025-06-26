Шымкент – город тюльпанов

Культура
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Международный симпозиум художников, приуроченный ко Дню города, завершился торжественной итоговой выставкой, став настоя­щим праздником искусства и вдохновения.

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На пять дней Шымкент превратился в большую творческую мастерскую под открытым небом. 16 мастеров кисти из Казахстана, а также гости из Турции, Кыргызстана, Таджикистана, России и Узбекистана прибыли, чтобы запечатлеть красоту и уникальность южного мегаполиса. Организаторы предложили живописцам широкий выбор знаковых локаций: историко-культурный комплекс «Шымқала», железнодорожный вокзал, дворец «Қызғалдақ», парк Shymkent City, дворец «Туркес­тан», мечеть им. Сейитжана кари Есжанулы, дендропарк, фонтан «Тюльпан» и другие популярные места города.

Для участников симпозиум стал не только возможностью раскрыть творческий потенциал, но и платформой для обмена опытом, а все работы, созданные в ходе пленэров, пополнили национальный фонд изобразительного искусства.

Финальная экспозиция разместилась в городской универсальной библиотеке им. А. С. Пушкина. Жителям и гостям Шымкента представилась уникальная возможность взглянуть на знакомые улицы и достопримечательности глазами художников – увидеть город в новых красках и настрое­ниях.

Каждое полотно – это отдельная творческая история. Так, шымкентский художник Равиль Абдулов назвал свою работу «Жизнь разрушает камни»: тюльпан пробивается сквозь каменную глыбу, символизируя силу природы и неугасимую волю к жизни. Сауле Ахметова запечатлела живопис­ное тюльпановое поле в местнос­ти Костура – весенний пейзаж с редкими дикорастущими тюльпанами, в том числе занесенным в Красную книгу тюльпаном Грейга. Аэлиту Шарафееву из Казани вдохновила площадь Ордабасы. А Дастан Оразханов из Жамбылской области представил работу под названием «Алыстағы қала»: город Шымкент, теряющийся за горизонтом и утопающий в ярких тюльпановых коврах.

Симпозиум завершился торжественной церемонией награж­дения: всем участникам были вручены благодарственные письма и денежные премии.

#Шымкент #симпозиум #художники #тюльпаны

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