Шымкентским тротуарам коммунальщики устроили душ

Фото: пресс-служба горакимата

Сезонный душ для тротуара становится для города привычным явлением. На этот раз он совпал с проведением в городе экологической акции «Таза Қазақстан». Поддержку в городской уборке оказали жители, с готовностью поддержав инициативу Президента страны. Общегородское мероприятие по наведению чис­тоты прошло во всех районах и населенных пунктах.

В каждом из пяти районов Шымкента ежедневно в санитарной очистке принимают участие от 200 до 300 человек, и несколько десятков единиц техники. К примеру, на территории Абайского района более 500 жителей и около 20 единиц техники включились в проведение акции, сосредоточив усилия на наведении порядка в строящихся микрорайонах «Шымсити», «Туран», «Асар».

Ветераны труда, общественные деятели, активная молодежь, местные жители сосредоточили свое внимание на дворах многоэтажек, подземных и надземных пешеходных дорожках, остановочных павильонах. Уборку провели также вдоль обочин прос­пекта Байдибек би и шоссе А2.

Людно в эти дни в парках и скверах. Любители отдыхать на свежем воздухе откликнулись на призыв помочь коммунальщикам собрать прошлогоднюю листву, подмести тротуары и посадить деревья.

В Шымкенте восемь парков и 39 скверов. И этого крайне мало, если учесть, что в европейских странах на каждого человека приходится по 24 кв. м зеленых насаждений, а в мегаполисе пока только 5-6 кв. м. Однако местные власти обещают вскоре вернуть Шымкенту славу самого зеленого города. Для этого до 2025 года будет дополнительно заложено 23 сквера с цветочными клумбами, четыре парка. Расширится и территория зеленого пояса, который, по планам специалистов управления комфортной городской среды, окольцует Шымкент. Сейчас деревья вокруг мегаполиса высажены на площади, более чем в 8 000 га.

Станет зеленой и улица, ведущая к новому терминалу городского аэропорта, протяженностью 9 км. По ее обочинам уже начали высаживать саженцы крымской сосны, тополя, сливы, декоративного тутовника, можжевельника.

Этой весной в Шымкенте планируют посадить более 120 тыс. саженцев как декоративных, так и плодовых деревьев. На 20 тыс. больше станет деревьев в лесных массивах.

Экологическая акция «Таза Қазақстан» в Шымкенте, как и по всей республике, продлится четыре недели. К примеру, во время первой семидневки «Таза өлке» жители, общественные активисты и сотрудники компаний убирали дворы в своих жилых массивах и микрорайонах. Вторая неделя – «Киелі мекен» – это благоустройство территорий историко-культурных памятников. За ней последует – «Жасыл аймақ», предполагающая повсеместное озеленение, обрезку сухостоя, генеральную уборку в парках и скверах. В ходе заключительной семидневки – «Молдір бұлақ» – от мусора очистят русла рек и озер, приведут в порядок прилегающую к ним территорию. После этого Шымкент вздохнет полной грудью, наполнится чистотой и свежестью.