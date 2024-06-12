Чиновников наказали в Шымкенте за нарушения при выдаче субсидий

После вмешательства городской прокуратуры в бюджет возвратили 24 млн тенге субсидий и направили уголовное дело в суд, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как уточняется, сотрудники надзорного органа выявили факты незаконного получения субсидий субъектами агропромышленного комплекса путем предоставления недостоверных сведений на представленные ими заявки по снижению стоимости молочной продукции.

«Прокуратурой города по факту хищения 12 млн тенге в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя было возбуждено и направлено в суд уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество в крупном размере». По акту прокурорского надзора 6 сотрудников управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента, в том числе замруководителя управления привлекли к дисциплинарной ответственности», – говорится в официальном сообщении.

В надзорном органе также добавили, что в рамках досудебного расследования в доход государства было взыскано 24 млн тенге.