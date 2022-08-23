Шынгыс Ануарбеков возглавил Департамент госдоходов по Нур-Султану

Шынгыс Ануарбеков назначен руководителем Департамента государственных доходов по городу Нур-Султану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана.

23 августа председатель Комитета государственных доходов Данияр Жаналинов представил акиму столицы и коллективу ДГД по Нур-Султану Шынгыса Ануарбекова.

Шынгыс Алибекович Ануарбеков родился в 1979 году.

По образованию – финансист, юрист. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Стаж работы на госслужбе – 24 года.

Трудовую деятельность начал в 1998 году специалистом Налогового комитета по Турксибскому району Алматы.

С июня 1998 по март 2014 года работал в налоговых органах на различных должностях – от налогового инспектора до руководителя районного управления.

С марта 2014 года – заместитель руководителя Налогового департамента по Алматы, ДГД по Костанайской области.

С июля 2015 года работал руководителем управления камерального контроля КГД.

С мая 2019 года был руководителем ДГД по Акмолинской области.