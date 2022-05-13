Siemens поможет Казахстану с цифровой трансформацией промышленности

Меморандум о взаимопонимании подписали ТОО «Siemens» и АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

12 мая в Нур-Султане состоялся казахстанско-германский бизнес-форум с участием первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра.

Целью форума, в котором приняли участие порядка 250 делегатов, стало развитие казахстанско-германского экономического сотрудничества в области высоких технологий, «зеленой» экономики и логистики.

В рамках мероприятия подписан Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Siemens» и АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry».

Цель документа – развитие сотрудничества, направленного на совместную и успешную реализацию проектов по качественному повышению компетенций представителей промышленного сектора страны в цифровых продуктах и решениях, направленных на цифровую трансформацию промышленности.

Стороны согласовали последующие перспективные направления сотрудничества. Планируются образовательная поддержка и повышение квалификации для представителей индустриального сектора Казахстана, а также интеграция учебных курсов и наилучших практик Siemens по цифровой трансформации промышленности в существующую доктрину QazIndustry.

Кроме этого, будут организованы совместные мероприятия и проекты по развитию профессиональных знаний и навыков представителей промышленного сектора Казахстана.