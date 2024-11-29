Сигареты на 50 млн тенге изъяли в Караганде

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

Полицейские выявили факт незаконной реализации табачной продукции в одном из городских специализированных магазинов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой МВД РК

Фото: Polisia.kz

Всего было изъято около 47 тысяч пачек безакцизной продукции.

По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба государству оценивается в 50 млн 274 тысячи тенге.

«Полиция установила двоих мужчин, задействованных в реализации данного товара. Все обстоятельства дела и граждане, причастные к незаконной деятельности, устанавливаются», – детализировали в правоохранительных органах. 

#нарушение #продажа #сигареты #изъятие

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