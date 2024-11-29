Сигареты на 50 млн тенге изъяли в Караганде

Полицейские выявили факт незаконной реализации табачной продукции в одном из городских специализированных магазинов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой МВД РК

Фото: Polisia.kz

Всего было изъято около 47 тысяч пачек безакцизной продукции.

По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба государству оценивается в 50 млн 274 тысячи тенге.