Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске

Свыше 1,5 млн пачек сигарет без средств идентификации стоимостью более 967 млн тенге изъял департамент АФМ по ЗКО, сообщает Kazpravda.kz
В ходе досудебного расследования была установлена группа, которая реализовывала табачную продукцию без двумерного матричного штрихкода.
«По приговору суда нарушители привлечены к уголовной ответственности, а изъятые сигареты уничтожены», — проинформировали в АФМ.
Кроме того, по другому делу ранее суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства департамента АФМ по ЗКО о реализации вещественных доказательств, а именно, сигарет с DataMatrix, изъятых в результате выявления незаконной предпринимательской деятельности без соответствующих документов.
"Средства от этой реализации в сумме 84 млн тенге после завершения досудебного расследования обращены в доход государства по решению суда", - добавили в областном департаменте.