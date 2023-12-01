Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске

Свыше 1,5 млн пачек сигарет без средств идентификации стоимостью более 967 млн тенге изъял департамент АФМ по ЗКО, сообщает Kazpravda.kz

Фото: telegram.org/k/#@afm_rk

В ходе досудебного расследования была установлена группа, которая реализовывала табачную продукцию без двумерного матричного штрихкода.

«По приговору суда нарушители привлечены к уголовной ответственности, а изъятые сигареты уничтожены», — проинформировали в АФМ.

Кроме того, по другому делу ранее суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства департамента АФМ по ЗКО о реализации вещественных доказательств, а именно, сигарет с DataMatrix, изъятых в результате выявления незаконной предпринимательской деятельности без соответствующих документов.