Сила книги: как популяризировать культуру чтения в казахстанском обществе

О пользе книги сказано немало. «Человек перестает мыслить, когда перестает читать». Таких мудрых истин о книгах и чтении немало, и они как никогда актуальны ныне.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Однажды научившись читать, ты навсегда становишься свободным». Недавно эту прон­зительную истину, изреченную выдающимся публицистом, лидером движения за права человека, бывшим рабом Фредериком Дугласом, напомнил обладатель серебряной медали парижской Олимпиады Нариман Курбанов. «Эту историческую для страны победу я одержал в первую очередь благодаря книге «Разум чемпионов», – заявил выдающийся гимнаст в интервью телеканалу «Казспорт». Оказалось, именно она помогла долгие годы сомневающемуся в собственных силах спортсмену перебороть страх провала и обрести уверенность победы.

...Он считался неперспективным, не входил в сборную команды страны. Однажды книга доктора Джима Афремова перевернула представления гимнаста о человеческих возможностях. И спустя четыре года на олимпийской арене, на которой прежде тряслись колени, он, к своему изумлению, был совершенно спокоен. Благодаря книге, ставшей для него настольной, спортсмен почувствовал себя во сто крат сильнее. Запредельная раскованность была в каждом движении атлета. Его финальное выступление олицетворяло свободу духа и высочайшего спортивного мастерства.

Другой не менее яркий пример. Подчеркивая значимость «Трактата о человеческой природе», состоящем из трех книг, Альберт Эйнштейн не раз признавался: «Вполне вероятно, что без чтения этих философских трудов я бы никогда не пришел к своим выводам». Так, книги философа и публициста Дэвида Юма подтолкнули Эйнштейна к созданию теории относительности. Глубоко и всецело погрузившись в труды шотландского мыслителя, будущий лауреат Нобелевской премии смог под совершенно иным взглядом осмыслить суть привычных понятий пространства и времени. Это и позволило одному из основателей теоретической физики сформулировать основу своего знаменитого открытия. И таких примеров о силе книги можно привести великое множество.

Если сделать небольшой экс­курс в историю культуры чтения от времен Сократа до Илона Маска, то можно заметить много любопытного. Оказывает­ся, было время, когда чтение представлялось всего лишь как необходимость для получения информации.

В информационную эру с ее небывалыми прежде возможностями свободно обмениваться новостями, легким доступом к источникам знаний и досуга, казалось бы, книге уготовано место в музеях древности. Однако в современном мире приходит осознание, что никакие гаджеты, в том числе и ридеры, не сравнятся с книгой, с удовольствием приятного погружения во вселенную изящной словесности. Ибо книги меняют мир, писатели объединяют поколения. И это непросто знакомый всем благозвучный слоган популярной книжной серии.

Хотя подавляющее большинство пользователей социальных сетей знают либо догадываются о преимуществе чтения книг, многим пока привычнее «клиповое», поверхностное, сиюминутное чтение. А ведь по историческим меркам сравнительно недавно мы воспринимали текст как нечто чрезвычайное ценное, предназначенное для сохранения в памяти на долгие годы.

Наряду с неоспоримой пользой социальные сети несут и угрозу, особенно в формировании конкурентоспособного поколения. Шутка ли, даже в стремящейся к знаниям, открытой ко всему новому и прогрессивному Японии в прошлом году 60% ее граждан не читали ни одной книги в месяц. Не лучше обстоят дела и у нас. Согласно недавнему опросу, проведенному Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК, из 2 000 респондентов во всех регионах республики не читает книг каждый второй. Не читают вообще бумажных книг 52,6% наших соотечественников.

Статистика, к сожалению, не всегда объективно высвечивает подлинную картину в возрастных группах. Однако ясно одно – отношение казахстанской молодежи к чтению книг, которое является неотъемлемой частью общей культуры, вызывает всеобщую тревогу. Ибо ей предстоит не только сохранить и приумножать национальные духовно-нравственные ценности, но и развивать, укреплять нашу государственность.

Такая миссия, естественно, требует всесторонних знаний и зрелого мировоззрения. И искренней любви к родной земле. А ведь глубокие чувства передаются не только с материнским молоком, но и формируются в течение жизни. На этот весьма сложный процесс влияет ряд внешних факторов. Надо ли доказывать, что ключевым из них является избирательное чтение книг? Поэтому инициированный Главой государства проект «Читающая нация» имеет исключительно важное значение в воспитании подрастающего поколения.

Предложение Касым-Жомарта Кемелевича, прозвучавшее в конце марта минувшего года, получило повсеместную поддержку. В образовательных и культурно-развлекательных учреждениях страны составили планы по возрождению культуры чтения.

В Алматинской области к этой работе активно подключились народные избранники. Депутаты Енбекшиказахского районного маслихата инициировали акцию «От читающего депутата – к читающей нации». На встречах они рассказывают о роли книг в их жизни, важности вдумчивого и регулярного чтения. Такой почин, очевидно, поддержат их коллеги по всей республике. Как бы ни говорили о поколенческих предпочтениях, молодые все же ориентируется на старших. Поэтому важно продолжать целенаправленную работу, если мы хотим видеть нашу молодежь конкурентоспособной, гармонично развитой. А этого невозможно достичь без любви к книге. Именно из этих добрых побуждений известный предприниматель Тараза объявил и провел среди школьников конкурс на лучшего книголюба с призовым фондом в 3 млн тенге. Естественно, формы поощрения книгочеев могут быть самые разные. Надо находить приемлемые возможности воздействия на детей и молодежь. Изучать и перенимать опыт возрождения культуры книжного чтения других стран.

В этом плане интересна Великобритания, где публичные библиотеки являются координирующими центрами по поддержке детского и семейного чтения. Именно они задают тон в реализации масштабных программ. К примеру, целью одной из них – «Книжного старта» – является привитие детям любви к чтению. В ее рамках каждый трехлетний малыш получает «портфель книг», повсеместно безвозмездно распространяются целевые комплекты детских книг и справочные материалы для родителей и воспитателей.

Библиотеки Соединенного Королевства постоянно находятся в тесном взаимодействии со школами. Характерный пример – реализация долгосрочного проекта «Вызов летнего чтения» (Summer Reading Challenge). В течение последних лет он реализуется под эгидой Агентства чтения (The Reading Agency). Цель этой ежегодной акции, в которой участвуют все библиотеки и школы, создать условия для прочтения подростками на летних каникулах не менее шести книг. Специальная программа «Сортировщик книг» (Book Sorter) помогает им в выборе тех или иных произведений.

По данной теме накоплен опыт и в Японии. Триггером для японского общества стали итоги международного сравнительного исследования оценки знаний учащихся PISA (Programme for International Student Assessment). Всеобщую тревогу вызвали низкие знания пятнадцатилетних школьников. В срочном порядке были приняты меры по поддержке чтения детей и подростков, внесены поправки в закон о школьных библиотеках, направлены средства на эти цели. Чтобы выработать привычку к чтению, в расписании школ выделено время для чтения любимых книг. Приняты законы «О поддержке читательской деятельности детей», «О поддержке культуры чтения и письма». Концепция продвижения культуры книжного чтения была изначально усилена конкретными обязанностями и подотчетностью органов власти.

В нашей республике также идет поиск пути реализации проекта «Читающая нация». Формы такой работы могут быть самые разные, главное – добиться ее действенности. Важно активное участие каждого в этом движении, оно должно стать общенародным. Кроме целенаправленной работы в библиотеках, школах, необходимо более заметное участие в ней коллективов колледжей и университетов. Почему бы в наших учебных заведениях не создать клубы любителей книг, на заседания которых стоило бы приглашать интересных персон? Они мог­ли бы рассказать студентам и школьникам много интересного и полезного.

Заметно оживить работу по возрождению культуры чтения могли бы творческие союзы. На сегодня только в Союзе писателей Казахстана более 950 членов. Кинематографисты, художники, журналисты, композиторы, дизайнеры, бесспорно, представляют серьезную силу в продвижении идеи Главы нашего государства.

Помню, как в середине 70-х годов прошлого столетия в Доме писателей каждую среду («Поэтическая среда») студенты, молодые рабочие под «приглядом» мэтров художест­венного слова читали стихи, участвовали в дискуссиях. В те годы литераторы регулярно устраивали творческие вечера и встречи в школах, институтах, техникумах, на фабриках и заводах. Почему бы не возобновить подобные литературно-познавательные акции? К тому же такие мероприятия, подчеркивающие важность книжного чтения, можно ведь усилить «присутствием» интересных участников из других стран в формате онлайн.

Заметно повлиять на формирование культуры книжного чтения способны теле- и радиожурналисты. На сегодня, к сожалению, в эфире отечественных телеканалов лишь две программы о книгах. Из них одна в зрительском восприятии полноценная. Вторая, скорее, анонсная, в ней очень кратко телеведущий рассказывает о новых книгах.

В календаре 2025 года немало юбилейных дат. Замечательно, что мы проявляем глубокое уважение к выдающимся личностям. Почему бы в программу предстоящих торжеств не включить акции, раскрывающие отношение юбиляров к чтению книг?

Повсеместно укоренять высокую культуру чтения непросто. Поэтому нужны последовательные действия. Отрадно, что такой осмысленный шаг сделан на малой родине большого любителя книги, народного героя, писателя Бауыржана Момыш­улы. В последних числах декабря аким Жамбылской области в рамках проекта «Тараз – читающий город» объявил 2025-й Годом книги. Это хорошее начало предстоящей большой работы по возрождению культуры чтения в регионе. Возможно, следующий год станет Годом книги по всей республике.