Дождливые выходные ожидают казахстанцев
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Неустойчивая погода ждет казахстанцев в выходные
РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на 19-21 августа, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По данным синоптиков, в ближайшие трое суток по Казахстану ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере прогнозируются сильные дожди, возможно выпадение града.
"Также по республике ожидается усиление ветра. Что же касается температурного фона, на севере ожидается понижение температуры воздуха днем до 20-25 тепла, на остальной территории страны изменений не ожидается", – говорится в сообщении.