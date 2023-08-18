Дождливые выходные ожидают казахстанцев

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РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на 19-21 августа, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток по Казахстану ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере прогнозируются сильные дожди, возможно выпадение града.

"Также по республике ожидается усиление ветра. Что же касается температурного фона, на севере ожидается понижение температуры воздуха днем до 20-25 тепла, на остальной территории страны изменений не ожидается", – говорится в сообщении.