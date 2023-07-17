Дожди и 40-градусную жару прогнозируют в Казахстане в ближайшие дни

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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды на 18-20 июля в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

"В предстоящие дни северная половина Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром. Сильные дожди ожидаются 18-19 июля на западе, северо-западе, 18-20 июля на севере, северо-востоке страны. Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием отрога  северо-западного антициклона, в связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков", – говорится в сообщении.

Тем не менее, по прогнозу синоптиков, 18-19 июля днем на юго-востоке республики ожидается очень сильная жара в 40-42 градуса.

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